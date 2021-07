Queen: la sentida reacción de Brian May al escuchar una cinta inédita de Freddie Mercury

El 27 de junio del 2020 se cumplieron 50 años de un evento que sería un hito en la historia de la música: en esa misma fecha pero de 1970, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon dieron su primer recital. Así nació Queen, una leyenda que cambiaría la música para siempre. Recientemente, el guitarrista de la banda encontró una grabación inédita de uno de los primeros shows del grupo y manifestó haberse emocionado al escuchar al vocalista en sus inicios.

La cinta es de julio de 1970, se había grabado en una sala de conferencias. May analiza sacarla a la luz. Se trata de un día, el 17 de julio de ese año, en el que los cuatro talentosos músicos brindaron otro show. Hasta el momento no se tenía registro de ese espectáculo, más allá de lo que la historia escrita de Queen había podido reconstruir.

Hace poco, Brian May, quien sigue haciendo presentaciones a poco más de 30 años de la muerte de Freddie Mercury, declaró que había encontrado, casi de casualidad, uno de los primeros shows de Queen que se había grabado. “Siempre buscamos cosas que sean históricamente importantes”, aseguró el virtuoso guitarrista.

Fuente: Instagram Queen.

“Esta cinta que apareció muy recientemente -y que me entusiasma- es uno de los primeros conciertos que tocamos en una sala de conferencias, en el Imperial College. Ni siquiera sabía que tenía este material”, declaró sorprendido y emocionado Brian May. Al músico no le resultó indiferente escuchar en esa cinta la voz de su amigo Mercury en los primeros pasos de Queen.

Fuente: Instagram Freddie Mercury.

“Escucharlo a Freddie en ese punto de su desarrollo es fascinante. Tenía toda la voluntad, el carisma y la pasión, pero todavía no sabía cómo aprovechar esa voz. Esto me hace dudar un poco, porque no estoy seguro de que Freddie estaría feliz de escucharse a sí mismo en esta etapa”, dijo al referirse a la posibilidad de hacer público este material. Sin embargo, May confirmó que está conversando con Taylor acerca de la decisión de hacer público y masivo este material o no. Para regocijo de los fans, adelantó que están más cerca de concluir en la decisión de hacerlo ver la luz.