¿Cuál es la historia detrás de “Por mujeres como tú”, de Pepe Aguilar?

Nadie duda de que “Por mujeres como tú” es una de las canciones más famosas y significativas de toda la obra de Pepe Aguilar. Lo que pocos saben es que la misma tiene una historia tan increíble como emocionante, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Alerta spoiler: la historia tiene un final feliz. ¿El motivo? La mujer que inspiró la composición de esta canción es ni más ni menos que Aneliz Álvarez Alcalá, la esposa de Pepe desde 1997 y la madre de 3 de sus hijos: Aneliz (hija), Leonardo y Ángela Aguilar.

Por mujeres como Aneliz Álvarez Alcalá: la historia detrás del gran éxito de Pepe Aguilar

Cuenta la historia que corría el año 1996. Por entonces, la relación entre Pepe Aguilar y la cantante Carmen Treviño ya era cosa del pasado, y el hijo de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre se encontraba transitando una nueva relación amorosa.

La mujer en cuestión era Aneliz Álvarez Alcalá, con quien Pepe se casaría en 1997, tendría 3 hijos y continúan unidos hasta el día de hoy. Sin embargo, antes de construir su familia, debieron pasar por momentos complicados.

Tal como cuentan en El Heraldo de México, siendo novios Aneliz decidió poner punto final a la relación, algo que hirió profundamente a Pepe. Triste y desanimado, el integrante de la Dinastía Aguilar se acercó a Fato, quien se inspiró en esta historia y compuso en muy poco tiempo la canción “Por mujeres como tú”.

En este punto, los acontecimientos son un poco imprecisos. El Heraldo dice que Pepe y Fato tuvieron una noche de borrachera y que, luego de la misma, Fato compuso la canción y Pepe fue en busca de su amada Aneliz.

Por su parte, Tropicana invierte un tanto los hechos: al parecer, Pepe le habría comunicado lo sucedido a Fato por teléfono, éste compuso la canción y luego sí vino la noche de borrachera.

De cualquier manera, Pepe logró reconquistar a Aneliz y también obtuvo el que sería uno de los mayores éxitos de su carrera profesional. Fuente: gossipvzla.com

Pepe Aguilar y el dolor que transformó en éxito

Por más difícil que resulte de creer, la composición de la canción que formaría parte del disco que vendió más de 2 millones de unidades requirió solamente de 45 minutos.

Esto sirve como clara evidencia del talento compositivo de Fato, quien logró capturar a la perfección el estado de ánimo que tenía su amigo y supo cómo plasmarlo en una canción.

“Me estoy acobardando y lo ha notado y eso no es muy bueno para mí. Si quiero retenerla entre mis brazos será mejor que no me vea sufrir”, canta Pepe Aguilar.

Lo haya visto sufrir o no, lo cierto es que Aneliz decidió darle una nueva oportunidad al ídolo de la canción mexicana. Mérito de Pepe, quien se propuso “remediar la situación”, y de Fato, su compañero compositivo, el mundo de la música salió ganando con semejante obra.

