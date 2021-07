¿Cuántos hijos tiene Dalia Inés y cómo se llaman?

Dalia Inés, la primogénita de la gran Flor Silvestre, tiene dos hijos: Virgilio y Guillermo Romero Nieto. Ambos son fruto de su relación con Roberto Romero de la Torre, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Virgilio y Guillermo, los hijos de Dalia Inés

La familia de Flor Silvestre es una de las más destacadas de toda la cultura mexicana. Esto no solo se debe al talento artístico que expresa la mayoría de sus integrantes, sino también a la cantidad de hijos y nietos que la “Reina de la Canción Mexicana” supo tener a lo largo de su vida.

No obstante, hay algo que no se puede negar: no todos los familiares cuentan con el mismo nivel de fama y trascendencia. En este sentido, se destaca sobre todo la Dinastía Aguilar, la cual tiene a Flor Silvestre y a Don Antonio Aguilar como principales figuras.

Lo cierto es que, antes de casarse con el “Charro de México”, la actriz y cantante nacida en 1930 atravesó dos matrimonios, el primero con Andrés Nieto y el segundo con Paco Malgesto.

Fruto de su relación con Nieto nacería Dalia Inés Nieto Jiménez, quien con el correr de los años seguiría los pasos de su madre y se transformaría en una exitosa cantante, actriz, bailarina y escritora.

En cuanto a su vida privada, Dalia Inés formaría pareja con Roberto Romero de la Torre y tendría dos hijos: Virgilio y Guillermo Romero Nieto.

¿Por qué los hijos de Dalia Inés no son tan conocidos como otros de los nietos de Flor Silvestre?

La descendencia de Flor Silvestre tiene cosas como ésta: algunos de sus hijos lograron más trascendencia que otros y lo mismo se hace extensivo hacia los nietos.

Esto es algo que la misma Dalia Inés reconoce y sobre lo cual se ha manifestado de forma pública. A modo de prueba, basta con recordar que en varias ocasiones ha confesado que Don Antonio Aguilar no era su padre biológico, pero que aún así supo ocupar un rol paterno en su vida.

En cuanto a su vocación artística, Dalia Inés la posee desde muy pequeña, aunque en principio dedicó su vida a trabajar como maestra y traductora.

Recién cerca de sus 30 años decidió abocarse al arte de manera profesional. Desde entonces, ha editado algunos discos y participado en unas cuantas películas, entre otros proyectos similares.

En paralelo, también supo construir su propia familia y, aunque Virgilio y Guillermo no sean tan reconocidos, lo más probable es que también hayan sido alcanzados por la inclinación hacia las artes que caracterizó a Flor Silvestre y a gran parte de sus hijos y nietos.

¿Conocías la historia de la primera hija de Flor Silvestre?