Camila Cabello y Shawn Mendes son ejemplo de una relación sana y te contamos por qué

Los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes son de los artistas más queridos por el público, y desde que anunciaron su noviazgo en 2019 sus fanáticos explotaron de felicidad. Su historia de amor es una de las más sanas la industria musical, un espacio lleno de inseguridades, discriminación y hegemonía.

Para entender por qué son la pareja ideal hay que abordar desde los inicios de la relación. Cabello nació en Cuba hace 24 años, mientras que Mendes en Canadá hace 22 años y desde jóvenes ambos estaban interesados en formar una carrera musical en la industria estadounidense.

La joven se dio a conocer masivamente cuando formó parte del grupo Fifth Harmony, pero el 18 de diciembre de 2016 anunció su salida para lanzarse como solista. Por su lado, Mendes comenzó a triunfar en internet al publicar versiones de canciones en la app Vine y llamó la atención de un producto musical.

Cuando se conocieron en 2014 ambos ya eran famosos y tenían un gran número de fanáticos. Este encuentro se dio cuando fueron contratados para abrir los conciertos de Austin Mahone (en ese entonces Cabello aún formaba parte de Fifth Harmony). Rápidamente se hicieron grandes e inseparables amigos.

"Recuerdo que quería hablar contigo, pero siempre estabas con la guitarra. Fuiste la única persona que me habló. Osea, eras el único de todos en el tour que me dirigía palabras a mi", le dijo la cantante a su pareja en una entrevista que dieron en 2019.

Una gran amistad

A partir del 2014, Cabello y Mendes se volvieron inseparables, pero al poco tiempo comenzaron las chispas. En una entrevista radial el joven canadiense inició los rumores de la posibilidad de un noviazgo por todo el amor que sentía por su amiga. En un juego de preguntas le preguntaron si se casaría con Camila, Jade Thilwall o Chloê Grace Moretz y respondió: "Como conozco tan bien a Camila, seguro me casaría con ella".

En noviembre de 2015, sacaron su primera canción juntos llamada "I know what you did last summer" y los rumores de una relación aumentaron, aunque ellos siempre dejaron en claro su amistad sumado a que Cabello estaba en pareja con Matthew Hussey. En junio de 2019 lanzaron su segunda canción "Señorita", que emocionó más al público.

Unos días después de lanzar el videoclip, la joven se separó de Hussey y en julio de 2019 apareció la primera foto de ambos besándose. Finalmente, Mendes reveló durante un concierto que tuvo lugar en octubre que él y Cabello estaban felizmente de novios.

Una relación profunda y sana

La pareja continúa más feliz que nunca y se ayudan en las adversidades como ocurre desde hace unos meses en los que el cuerpo de la cantante es objeto de burlas por los fotógrafos y algunas cuentas de Instagram. Cabello es una de las famosas que lucha contra los estereotipos y la belleza inalcanzable al mostrarse tal como es.

Se la pudo ver en bikini y en ropa deportiva sin ocultar ninguna parte de su cuerpo pese a que no cumpla con la hegemonía impuesta. Uno de sus mayores apoyos fue Mendes, quien no duda en presumirla en todas las redes sociales y mostrar lo orgulloso que está de tener una novia empoderada que solo le importa tener una vida sana.

¿Qué te parece el noviazgo entre ambos jóvenes?