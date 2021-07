¡Se hartó! Pepe Aguilar durísimo como nunca antes se lo vio

El cantante popular de la música regional, Pepe Aguilar, no tuvo reparo en dar a conocer su postura respecto a la vacunación contra la covid-19 refiriéndose públicamente que es de gran ayuda para evitar más contagios.

Cabe destacar que en México ya se están aplicando las vacunas contra la covid-19 para todas aquellas personas que tienen entre 30 y 39 años. Es una realidad mundial y ahora que se estaría aplicando para evitar más defunciones debido a los grandes contagios, muchos empresarios y famosos lo están considerando como requisito esencial para trabajar.

La idea es evitar más contagios y precisamente en este caso, el cantante Pepe Aguilar es uno de ellos. La realidad, es que se hartó y reaccionó durísimo como nunca antes se lo vio.

Durísimo: Así se lo vio a Pepe Aguilar

A través de un video se pudo ver la postura de Pepe Aguilar donde asegura convencido que tomará fuertes medidas ante todas aquellas personas que no se han vacunado hasta el momento, por lo menos –aclaró - los que trabajan para él.

Tal y como se mencionó anteriormente, Pepe Aguilar tiene una forma de pensar respecto a la vacuna contra la covid-19 y así se mostró sin ningún pudor. Ante tanta revolución, todos salieron a replantear por qué dicha actitud y tras los comentarios, el cantante de música ranchera confirmó que tanto él como toda su familia ya están vacunados.

No obstante, aseguró que siguen tomando todas las medidas necesarias para seguir cuidándose como utilizar cubre bocas y no bajar la guardia ante la presencia del virus aún.

Debido a esto –que inevitablemente se hizo de público conocimiento- Pepe Aguilar aseguró que todas las personas que trabajen con él deberán estar vacunados si o si, si es que desean seguir trabajando dentro de su equipo. Sino, dejó bien claro, que deberán quedarse en sus casas hasta que reciban dicha vacuna.

“Los voy a tener que dejar en su casita hasta que se vacunen, mientras no se vacunen, no pueden trabajar conmigo; nadie puede trabajar conmigo que no esté vacunado” fueron exactas palabras del cantante.

Como es de costumbre, el cantante revolucionó una vez más las redes. Están quienes apoyan su postura y quienes consideran que es muy estricto en la forma en que lo comunicó como si fuera la única manera para que todos los integrantes puedan volver a los escenarios.

Ante dichas declaraciones, puntualmente muchos usuarios en las redes sociales (que probablemente no sean sus fans) se lanzaron en contra directamente del cantante opinando que la vacuna en contra de la covid-19 –al menos hasta el momento -no es algo obligatorio.

Por consecuencia, no creen que el cantante tendría que estar forzando a sus trabajadores y mucho menos amenazarlos con perder su trabajo.

Como siempre, estarán las opiniones divididas, aunque en la edición del video se puede ver algo -un poco en tono de broma- donde le pusieron al cantante un cuerpo musculoso arriba de su torso paseándose por los camerinos para que le digan qué ropa debería usar.

Eso sí, aunque Pepe Aguilar estuvo durísimo como nunca antes se lo vio, no se puede negar que el video publicado en tan solo un par de días llegó a tener más de 160 mil likes y visualizaciones. Sin dudas, es la prueba del gran cariño que la gente le tiene tanto a Pepe Aguilar como al propio hijo Leonardo.

¿Tú qué opinas al respecto? ¿Una decisión acertada?