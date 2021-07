Pepe Aguilar compartió un mensaje que sorprendió a todos

Sin lugar a dudas, Pepe Aguilar con el paso de los años se ha convertido en uno de los artistas más representativos de la música regional de México. Fiel al estilo de sus padres, Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, Pepe ha tenido un gran éxito siendo así uno de los cantantes más importantes del país azteca. Sin embargo en esta oportunidad hablaremos de una publicación que realizó hace algunas horas atrás que sorprendió a todos.

Pepe Aguilar es tendencia en diversos medios de espectáculos de todas partes del continente al publicar en uno de sus estados de su cuenta oficial de Instagram un video selfie con la frase "sufriendo". Además en dicho material audiovisual se puede escuchar la canción "El Fantasma & Los Dos Carnales".

Puntualmente la frase que dice: "...No es mi clase, y ahora que aquí estoy parado se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron hoy me tomo un trago y miro pal cielo llevo su recuerdo...". Debido a este posteo muchos de sus seguidores se han preguntado del porqué del mismo. Para muchos fans Pepe Aguilar se encontraba nostálgico por la falta de sus padres Flor Silvestre y Don Antonio Aguilar, teniendo en cuenta lo que dice el mencionado tema musical.

Por otra parte, recientemente el famoso cantante mexicano se encuentra con sus hijos Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en Miami ya que los tres participaron de los Premios Juventud 2021. Con una increíble puesta en escena la familia de famosos acaparó las miradas de todos sus seguidores de todas partes.

Claramente esta gran popularidad que posee se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios sobre todo lo que comparte. Gracias a ello las mismas se vuelven viral en la red.