Andrés García habló nuevamente de su herencia y ya se supo cuánto recibirá Roberto Palazuelos

Andrés García participó del programa “Ventaneando” y habló nuevamente de su herencia. Desde hace ya un tiempo que el actor y productor mexicano de 80 años planifica el futuro de sus propiedades luego de su muerte. Además, el latino no quiere vivir más de los 84 u 85 años.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo” manifestó García hace unos meses.

Volviendo al tema de las propiedades, Andrés contó que tuvo que mal vender una por la crisis económica que generó la actual pandemia. “Si, tuve que vender una propiedad grande, venderla casi regalada. En épocas de crisis económica nadie te quiere comprar, tuve suerte de vender algo y la pandemia va a ir haciendo cada vez más’' indicó el protagonista de ‘’Mujeres Engañadas’'. Los inmuebles que aún le quedan al caribeño son el ‘’Castillo’', el ‘’Bosque’', la “Laguna” y la casa de Pie de la Cuesta ubicada en Acapulco donde reside actualmente.

En cuanto a la razón por la que sus hijos y su esposa no recibirán el total de las propiedades como herencia, Andrés García dijo lo siguiente: “Mi Andresito tiene su vida en Miami y no viene a México, Leonardo tiene sus departamentos y sus propiedades y no necesita que yo le de nada, al contrario, le cuesta trabajo cuidar las propiedades que él tiene. Yo quiero vender lo que me queda y ya”.

Fuente: Instagram Andrés García

Para finalizar la herencia de García quedará dispuesta de esta manera: Margarita Portillo -actual esposa- 20%, Rosa María García -hermana- 20%, Roberto Palazuelos -amigo- 20%, Andrés García -hijo- 15%, Leonardo García -hijo- 15%, Sandra Vale -ex esposa y madre de hijos-10%.