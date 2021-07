Si existe algo que no se puede discutir, es que Adamari López a sus 50 años tiene una trayectoria laboral, un talento y un físico, increíble. Desde donde se la llegue a conocer y se mire por donde se mire, por lo general es una persona que agrada a la gente por su gran carisma.

Es una belleza de mujer que supo hasta el día de hoy ganarse mucho público que la quiere y admira. Sin embargo, es humana y como le pasa a todo el mundo, Adamari López confesó estar muy afligida por este inesperado motivo que pocos se lo imaginan.

Parece ser que la actriz y conductora más famosa de las mañanas para Un nuevo día -que se transmite por Telemundo-, tiene una parte de su físico que no le gusta para nada y hasta le encantaría que fuese de otra forma aunque sabe que no lo puede cambiar.

"FUENTE: Mundo Hispánico"

Se sinceró y muy propio a su estilo espontáneo y divertido, lo hizo a través de un gracioso video en su perfil de Facebook. Más allá que el eje del tema pueda ser controversial y hasta liviano, la conductora se mostró sincera con lo que le molesta desde hace tiempo y expresó qué es lo que tiene que hacer cada tanto para disimular eso que tan poco le gusta.

Muy pocos se lo esperaban, pero en el video se ve a su estilista y a Adamari López que confesó tener algunos conflictos internos por este motivo: "Estos destellos de luz no me dejaban vivir porque ellos quieren salir con más frecuencia de lo que a mí me gustaría que salieran".

Aunque algunos crean que es una parodia, otros que sea realmente algo que la tiene mal y lo sobrelleva con una sonrisa, la realidad es que la conductora últimamente se viene mostrando en su mejor momento, sin maquillaje y al natural con todas sus imperfecciones.

Se estaría tratando de las canas o mejor dicho como las define su estilita, destellos de luz. Con sentido del humor, ironía o quien sabe qué, Adamari se expresó: "Me tienen loca" y agregó: "Yo no sé a ustedes pero a mí me molestan bastante".

Cabe recordar que hace unos días, mientras hacía un vivo en su Instagram fue cuando descubrió cuántas canas tenía y quedó espantada. Todo eso lo confesó sin ningún problema, y si bien no es nada fuera del natural paso del tiempo, la actriz reconoce que cada vez tiene más y le gustan menos.

Adamari López confesó estar muy afligida por el nacimiento de estos pelos y seguramente en cualquier momento se viene un cambio. ¿Lo mejor? es que ¡acepta ideas de sus seguidores! ¿Tú que le sugieres?