La cantante Alessandra Rosaldo es la actual esposa del actor y comediante Eugenio Derbez. Desde el año 2012 que están juntos, tienen una familia ensamblada y nunca más se separaron.



"FUENTE: Chic Magazine"

Ante la incertidumbre de quién fue el primer amor de Alessandra Rosaldo, la misma cantante en una oportunidad (y para evitar especulaciones) confesó que a pesar de que tenía novio, cuando conoció a Eugenio sintió algo especial e inevitable: “Fue amor a primera vista, yo tenía novio” así lo recordó la cantante el momento en que sintió que podía llegar a tener algo con el comediante. También aclaró, que el novio de ese momento se trataba de "un chavo que no era del medio, se llamaba Eduardo y no era conocido", contó.

Todas las confesiones acerca de quién fue el primer amor de Alessandra Rosaldo se vieron a través de una entrevista que dio para el programa Tu-night, conducido por Omar Chaparro.

En esa charla Alessandra contó sin prejuicios cómo se inició su relación con el comediante, pero sobre todo, hizo hincapié que Eugenio fue el primer amor en su vida.



"FUENTE: La Opinión"

Pero bien, cabe recordar que la cantante tuvo otras relaciones amorosas antes de casarse con su actual esposo Derbez. De hecho, se conoció que estuvo relacionada con Ernesto D’Alessio como también con el cantante Adolfo Ángel, el líder del grupo Los Temerarios.

Sin embargo, al recordar esas relaciones anteriores, Rosaldo asume que todas eran tóxicas y que no le hacían bien. De hecho, confesó que en un momento casi se volvió una adicta al alcohol para sobrellevarlas.

Precisamente contó en un video de su canal de YouTube -hablando con su hermana Mariana- acerca de algunas de sus “relaciones tóxicas”: “En mi caso no fue una amistad, pero fue una relación, un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de toda mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro, o sea, no fui alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos”, se sinceró.

Eso sí, nunca reveló los nombres de aquellas personas o antiguos amores que la llevaron a estar así.

Retomando quién fue el primer amor de Alessandra Rosaldo, vale destacar que en otro de sus videos de su canal, la cantante contó qué es lo que más le gusta de Eugenio. Además de muchas cosas “Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”.

Además de ser una de las mamás de todos los hijos de Eugenio Derbez ¿Te imaginabas quién fue el primer amor de Alessandra Rosaldo?