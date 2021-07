Demi Lovato incursionará en la actuación subida de tono y esto es lo que reveló sobre su experiencia

La cantante y actriz Demi Lovato, con tan solo 28 años, es una revelación constante. Ya declarada como una celebridad estadounidense profesional en el canto, la actuación y la composición, siempre está dando que hablar.

En esta oportunidad incursionará en una actuación bastante subida de tono y fue toda una experiencia que reveló en detalles tras compartirla en una íntima selfie a través de Instagram.

Se trata de la filmación de su primera escena de sexo para la exitosa serie de comedia de NBC, Hungry. Sus redes sociales no se hicieron esperar, pero no solo por la imagen sino por el mensaje de positividad corporal que expuso.

Se la puede ver en el posteo con un conjunto de ropa interior color negra, que revolucionó todas las redes sociales. Tras compartir su experiencia en tan solo a 1 hora de haber grabado su primera escena de sexo para el próximo programa Hungry todos salieron a comentar.

Sin embargo, ella fiel a su estilo, al lado de la imagen dejó un mensaje empoderador de la positividad corporal femenina. Primero contó: “Tenía un poco de ansiedad al hacerlo, pero el elenco y el equipo fueron tan profesionales y fáciles de trabajar que me calmó de inmediato".

Y el mensaje no quedó allí, sino que la jóven actriz fue por más: “Luego, pensé en lo orgullosa que estoy de poder sentirme lo suficientemente cómoda en mi piel para hacer eso. Rara vez había mostrado mis brazos antes... ¡¡ahora estoy en esto!!".

Sin dudas, se puede ver cómo Demi Lovato celebró el poder que genera no solo en las redes sociales para sus seguidores sino en uno mismo cuando se siente bien con el cuerpo que se tiene.

"No siempre me siento bien en mi piel, así que cuando lo hago, y me siento lo suficientemente sexy como para publicar, ¡hago precisamente eso! Es importante celebrar las pequeñas victorias", declaró la ex chica Disney.

Así, arremetió finalizando: "¡Hurra por esta explosión aleatoria de confianza en el cuerpo y ¡hurra por el sexo divertido e incómodo!".

Cabe destacar que la escena grabada fue para la próxima serie de comedia en donde la cantante y actriz protagonizará a una productora ejecutiva. Precisamente se trata de la joven Hungry que sigue a un grupo de amigos con problemas alimentarios donde: "se ayudan unos a otros mientras buscan el amor, el éxito y lo perfecto en el refrigerador que hará que todo sea mejor".

Por su parte, Demi, a quien ya se le ha conocido su experiencia por su trastorno alimentario, es quien protagonizará dicha serie junto a Valerie Bertinelli, que hará de su madre.

Muy osada y comprometida, Demi Lovato incursionará en la actuación subida de tono y esto es lo que reveló sobre su experiencia ¿La quieres ver?