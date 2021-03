Demi Lovato y su mensaje inspirador para quienes no están seguros de su cuerpo

Demi Lovato es una de las artistas de Hollywood víctimas de tanta fama y exposición. La obsesión por su físico la llevó durante muchos años a hacer dietas exigentes, tener problemas de ansiedad y vigilando todo lo que consumía para no aumentar ningún gramo. Sin embargo, hoy la cantante pudo superar sus problemas y se muestra más feliz que nunca con su cuerpo.

"Hoy estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor", escribió junto a un video en el que se la ve con el pelo corto, filmándose contra un espejo y exponiendo su cuerpo. Si bien está más delgada, ya que muestra que el pantalón le queda grande, se siente plena.



Y agregó: "Pedí peso accidentalmente. Ya no cuento las calorias. Ya no hago ejercicio en exceso. No restrinjo ni elimino. Y especialmente, no vivo la vida de acuerdo con la cultura de la dieta... y de hecho he perdido peso. Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena. No de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica".

Embeber video: https://www.instagram.com/p/CL5AuDxBBgN/

Demi Lovato se sumó al anunció que impulsó la Advertising Standars Authority de Inglaterra que le prohibió los filtros de belleza a las influencers. En este sentido, la cantante explicó que los filtros y el photoshop genera expectativas en la sociedad que son imposibles y es peligroso para los adolescentes.



"Gracias a Dios me estoy dando cuenta de esto ahora y siento haberlos usado sin darme cuenta de lo peligrosos que eran antes", afirmó, en medio de la histórica polémica que existe sobre los estándares de belleza que idealizan los famosos y que las personas toman como ejemplo.





En sus stories, publicó una foto de una mujer floreciendo y contó cómo comenzó la sanación: "Y le dije a mi cuerpo en voz baja, 'quiero ser tu amiga'. tomó un largo respiro y respondió, 'he estado esperando toda mi vida por esto'. Gracias cuerpo por tu paciencia y fe en mí".

Trastornos alimenticios

La ex estrella de Disney hizo un documental sobre sus trastornos alimenticios y problemas de bulimia llamado "Demi Lovato: Simply Complicated". Allí, narra que a los 9 años comenzó a ser infeliz con su cuerpo y que comía compulsivamente. Fue en ese entonces que se dio cuenta que iba a tener que luchar con este trastorno toda su vida.

Pero en los años posteriores dio un paso al otro extremo: dejó de comer, al punto que ayunaba todos los días. Finalmente, luego de años de lucha, se dio cuenta que esto podría costarle la vida y fue cuando comenzó a sanar con ayuda profesional.