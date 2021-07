Se reveló la cifra de la fortuna que juntó Ximena Duque fuera de las telenovelas

Ximena Duque-Adkins Giraldo es una de las actrices más populares de Colombia, pero decidió alejarse de la actuación para no depender económicamente de la televisión. De esta manera, se unió a un emprendimiento de skincare y cuidado de cabello que la tiene muy feliz, entretenida y le hizo ganar una gran fortuna.

"En casi dos años he generado en ganancias casi 3 millones de dólares. No les digo esto por dármelas, se los digo porque aquí tú puedes generar el dinero que tú quieras. Aquí no hay techo, no hay un límite, nadie te dirá cuánto debes o te mereces ganar, eso lo decides tú", contó en sus historias de Instagram.

La actriz de exitosas telenovelas como "La casa de al lado" y "Corazón valiente" se unió a una multinacional que distribuye productos que cuidan la piel y el cabello, que ella mismo utilizó y le resultaron beneficiosos. Hoy es uno de los rostros más visibles y logró aumentar las ventas.

Su éxito fue tal que ahora lidera un gran equipo de mujeres y hombres, y los asesora con un coaching motivacional para que sus emprendimientos sean positivos. Ser independiente no es tarea sencilla, ya que requiere mucho esfuerzo y perseverancia, valores que Ximena Duque busca darle a todo su equipo.

"Hoy puedo estar 24/7 con mis hijos, manejar mi tiempo y poder ayudar a otros a lograr lo mismo. No creas eso de que a mí me va bien por mis seguidores, no, a mí me va bien porque hago todo lo necesario para ser siempre la mejor versión de mí todos los días", aseguró.

La actriz, que tiene 4 millones de seguidores en Instagram, resaltó que su éxito tiene que ver con todo el aprendizaje que tuvo este último tiempo, haber entendido cómo comunicar y planear estrategias de negocio: "Hoy en día me siento orgullosa de decir que me reinventé para bien y que en lugar de ser víctima decidí triunfar".

¿Qué te parece el nuevo emprendimiento de Ximena Duque?