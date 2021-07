Queen: 3 momentos en que Freddie Mercury y la banda se involucraron con la política

Queen marcó un antes y un después en la historia del rock gracias a su talento arriba de los escenarios como también a sus increíbles canciones en la que sus letras traspasaban las barreras culturales e ideológicas de infinitos países. Esta actitud rebelde fue una insignia de la banda encabezada por Freddie Mercury y que gracias a esta rebeldía, los artistas se manifestaban en contra de conflictos mundiales que marcaban la agenda por esos años.

La palabra rebeldía estaba en el ADN de Queen como también en las de sus integrantes. Esto se empezó a notar con sus look llamativos de la épocas, pelos largos, indumentarias que sobresalía de los clásico y sobre todo, las letras de las canciones que apuntaban a una idea de sociedad mucho más libre y sin prejuicios. Otro jugada desafiante del conjunto británico fue querer imponer sus reglas a las compañías discográficas, un ejemplo fue la duración de sus temas.

Pero esta rebeldía no era solamente de la música, sino también debajo de los escenarios. Como lo que sucedió en Sudáfrica en 1984, en ese entonces, el país africano estaba sufriendo la violencia institucional del Apartheid (separatismo racial de blancos y negros) desde hace 4 décadas. Esto no pareció importarle a Queen, ya que Mercury y compañía dejaron bien en claro desde el principio que su recital sería para todo el público que quisiera disfrutarlo, y que no se excluiría a ninguna persona.

La década de los ’80 estuvo marcada por diversos conflictos bélicos, sociales y culturales en todo el mundo y Europa no fue la excepción. En 1986, Queen arribó a Budapest, capital de Hungría que por ese entonces pertenecía a la Unión Soviética y en dicho lugar estaban prohibido los discos del conjunto británico por sus letras “transgresoras de la época” pero esto no pareció importarle a Mercury y compañía y fuero a tocar al lado oriental del Muro de Berlín a pesar de que el concierto no era rentable económicamente.

Por último, mencionaremos el viaje de Queen en 1981 a la Argentina. El país en ese entonces estaba atravesando momentos duros por parte del Gobierno de facto encabezado por la Junta Militar. El Presidente, Roberto Viola, había invitado a su casa a los integrantes de la banda pero el guitarrista Roger Taylor se negó a ir. En ese encuentro informal, el Jefe de Estado le pidió expresamente a Freddie Mercury que no interprete una versión propia del clásico “Don't Cry for me Argentina”, pieza del musical Evita basada en la vida de Eva Perón. Pero llamativamente, el conjunto británico cumplió a ese pedido.