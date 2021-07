Así luce Kimberly Loaiza tras someterse a cirugía estética

Kimberly Loaiza ya había anticipado a sus millones de fans que se iba a someter a cirugías estéticas. Aunque la youtuber mexicana de 23 años no aclaró en que parte de su cuerpo se iba a retocar, ya compartió las primeras imágenes de su nueva apariencia. “Me operaré el cuerpo, deséenme suerte” indicó hace unas semanas en las redes sociales.

Hace unas horas, Kimberly compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que sorprendió a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza con el look escogido para la entrega de "Premios Juventud 2021". La oriunda de Mexicali lució un original vestido de color negro, su largo cabello suelto y un make up glam.

“La pasamos increíble hoy en los premios, todo esto es gracias a ustedes familia, son los mejores” fue el sencillo y positivo texto que eligió Loaiza de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principales protagonistas a Juan de Dios Pantoja y su esposa se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 2.2 millones de corazones.

Fuente: Instagram Kimberly Loaiza

“Yo creo que me operé porque lo necesitaba. En mí y en mi pensamiento, porque me veía y decía ‘unos arreglitos, ¿no? Unos pequeños arreglitos, se va a ver mejor’ y pues sí. La verdad vi unas fotos de cómo quedé y me gustó mucho” señaló Loaiza. “Estaba muy nerviosa, debo de aceptarlo. Estaba de ’Ay, no, ¿por qué?’. Estaba camino al quirófano y me quería arrepentir en ese momento, pero pensé que no iba a pasar nada” amplió Kimberly.