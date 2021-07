Queen: Brian May confesó uno de los secretos del éxito de Freddie Mercury

Queen marcó un ante y un después en la historia de la música gracias a sus impresionantes canciones y a sus increíbles conciertos que realizaban en todo el mundo. Con Freddie Mercury como líder de la banda, el conjunto musical británico se convirtió en uno de los grupos más emblemáticos de todos los tiempos. A casi 30 años de la muerte del famoso cantante, Brian May reveló un impresionante secreto.

Con el paso del tiempo, se han dado a conocer un sinfín de intimidades de Queen que los fanáticos no conocían. Muchas de estas revelaciones se produjeron en la película “Bohemian Rhapsody”, en el rodaje dirigido por Bryan Singer y Dexter Fletcher, se basaron en el talento y entorno de Freddie durante su máximo apogeo hasta el famoso megaconcierto “Live Aid” de 1985 en el estadio de Wembley.

Pero quien ha confesado muchos secretos, tanto de Queen como de Freddie, ha sido Brian May. El reconocido guitarrista del conjunto de rock, era el mejor amigo de Mercury y por este motivo conocía cada detalle del cantante. En esta oportunidad, el músico de 73 años en una entrevista para el programa de radio de Kevin O'Sullivan recordó lo divertido que era compartir el show junto al intérprete de “A night at the opera” y reveló cuál era el talento del difunto artista, más allá de su inconfundible voz.

"Era un tipo muy impredecible, pero era una maravilla trabajar con él. Tenía una gran noción espacial y eso era algo muy importante. Si estás trabajando con gente sobre un escenario, necesitás tener contacto musical, pero también una especie de química física desarrollada. Tenés que saber dónde estás y hacia dónde apuntas tu energía. Freddie era extraordinario en eso y la verdad es que encajamos desde el principio", remarcó May.

A su vez, Brian May señaló que el trabajo interno que realizaba Freddie Mercury: "Desde los días en los que era un cantante en proceso, ya tenía toda su presentación, esa conexión y era maravilloso ver la habilidad con las que se las arreglaba para elevarse al punto de llegar a un punto en el que estaba aprovechando su talento al máximo. Realmente trabajó mucho en él mismo. Era un tipo increíble y exitoso por sí mismo", finalizó el guitarrista.