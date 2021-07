Gaby Espino y Jencarlos Canela: unidos por el amor de la pequeña Oriana

En el año 2009 nacía el amor entre Gaby Espino y Jencarlos Canela, quienes se conocieron durante el rodaje de la famosa telenovela "Más sabe el diablo". Pero tras cinco años de pareja y un niño de por medio, el romance terminó llegando a su fin y ambos decidieron ponerle un punto final a su relación.

Aunque la decisión destrozó por completo a Gaby Espino, quien declaró que "iba a morir", la relación entre ella y Jencarlos Canela quedó en buenos términos. Esto se debe a que fruto de su romance nació Nickolas, un pequeño niño que llenó de alegría y amor la vida de ambos.

Asimismo, Oriana, la primogénita de la actriz, también es considerada como una hija para Jencarlos Canela. Sin lugar a dudas, la gran relación que mantienen por el bien de los niños es un ejemplo a seguir para otras parejas separadas.

Así lo dejaron en claro a través de un comunicado lanzado en el 2014, donde destacaban que entre ellos reina siempre la cordialidad, el respeto y el amor.

Gaby Espino y Jencarlos Canela, unidos por Oriana

Lo cierto es que Oriana, la hija mayor de Gaby Espino acaba de convertirse en toda una señorita. El 9 de julio, la joven cumplió 13 años y lo festejó con su familia. Esto sucedió luego de que la muchacha regresara de pasar las vacaciones junto a su padre, el también actor Cristóbal Lander.

En su cuenta de Instagram, Gaby Espino no tardó en dedicarle unas dulces palabras a su hija mayor: "Feliz cumpleaños hija amada. Dios te bendiga siempre". En cuanto a su padre, quien no pudo estar presente debido a que vive en Venezuela, también le dedicó un mensaje a Oriana y replicó el mensaje de Gaby, "Feliz cumpleaños mi hija amada. Dios te bendiga", escribió Cristóbal Lander.

La persona que sí estuvo presente en el festejo en Miami fue Jencarlos Canela, quien a pesar de no ser el padre verdadero de la joven siente que Oriana también es su hija y la ama de las misma manera que al pequeño Nickolas.

"Desde la primera vez que esos ojos marrones con miel me miraron y me dijiste papitu, supe que la vida me había premiado con el regalo eterno de amarte. Como nos decimos siempre, nos escogimos en esta vida. Te amo mi princesa feliz cumpleaños! Te volvería a escoger en todas las vidas después de esta", le escribió Jencarlos Canela en su cuenta de Instagram a Oriana.

Por el bien de los niños, Gaby Espino y Jencarlos Canela están teniendo una relación que es un ejemplo a seguir. ¿Crees que existe una oportunidad de que vuelvan a estar juntos?