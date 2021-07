Michelle Renaud Ruesga es una joven actriz mexicana de tan solo 32 años. Nació el 9 de septiembre de 1988 en la ciudad de México. Si hay algo que la caracteriza, es la sinceridad con la que suele casi siempre abordar públicamente cualquier aspecto de su vida personal.

Sin embargo, hace unos meses, tras la separación de su romance con Danilo Carrera y la atención mediática que esa relación generó, la actriz habría tomado la decisión de no salir a hablar mucho más.

Pero esta vez ¡se cansó! Michelle Renaud salió a hablar y no se guardó nada. Sin más rodeos, la protagonista de exitosas telenovelas habló al respecto y manifestó su postura ya que fue bastante cuestionada.

Tras varios rumores, que al parecer no paran, la actriz parece haber llegado a su límite. Todo fue en relación a los chismes que recaen solo sobre ella y esto finalmente desenlazó cuando fue abordada recientemente por la prensa.

Cabe destacar que la protagonista de exitosas telenovelas como “Quererlo todo” e “Hijas de la luna” acudió a un evento público solo con la idea de ir a apoyar la participación de un amigo, que también es actor. Se trata de Rubén Branco para la puesta en escena de La jaula de las locas.

Pero claro, allí la estaban esperando varios reporteros ansiosos que no tardaron ni un segundo en entrevistarla. Nada más se le acercaron, la actriz expresó amablemente como siempre: “Estoy muy contenta de venir a develar la placa, estoy muy feliz y orgullosa de Rubén Branco, que fue mi compañero en Quererlo todo, de Mario, de Eugenio y muy lista para ver la obra".

No obstante, ni bien comenzaron las preguntas acerca de su expareja, Danilo Carrera, es cuando la actriz dio por terminada bruscamente la charla y dejó –como nunca- a todos los reporteros con la palabra en la boca.

A los pocos minutos se las ingeniaron para volver a hablar con ella y allí es cuando se notó que ¡se cansó! Michelle Renaud salió a hablar y no se guardó nada acerca de su huida: "De mi vida personal ya no voy a hablar porque la verdad es que ya me di cuenta cómo funciona esto. Yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no".

Tras esa situación poco habitual de su parte, los reporteros le preguntaron si se sintió acosada por los medios a lo que la actriz respondió con un "no". Sin embargo, dejó algo bien claro:

"Pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática será mediática". Entre tanto alboroto que se había generado, estaba imposibilitada de seguir caminando, pero se las ingenió para declarar sus últimas palabras y desdramatizar su situación:

"Ya me siento Madonna, cálmense, si no es tan importante lo que me pasa". Es su vida privada y la joven quiere por primera vez, maniobrar a los medios de forma diferente a lo que venía acostumbrando. ¿Tú que crees?

