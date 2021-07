Guerra de egos: así se hizo “Under Pressure”, el gran hit de Queen y David Bowie

Indudablemente, Queen es una banda que hizo historia con sus canciones y cambió el devenir de la música. Lo mismo ocurre con el talentoso David Bowie. “Under Pressure” es una de las piezas más aclamadas en el repertorio del grupo británico, que interpretó junto a uno de los mejores vocalistas del mundo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y ha trascendido que el detrás de escena y composición de la reconocida canción no fue para nada fácil.

“Under Pressure”, fue una pieza compuesta e interpretada por Queen y Bowie. Se incluyó dentro del disco llamado Hot Space, que fue lanzado por la banda liderada por Freddie Mercury en 1982. La historia de esta canción comenzó un año antes, cuando David, quien vivía en la zona, había sido convocado para colaborar en los coros de otra canción, "Cool Cat". Sin embargo, la banda no quedó conforme con el trabajo y dejaron la versión original.

En medio de un ensayo, Bowie le propuso a Mercury que hicieran el intento de componer algo juntos. Aprovecharon la oportunidad ya que estaban haciendo los arreglos de "Feel Like", un tema compuesto por Roger Taylor. En aquel momento, Bowie se puso al frente y comenzó a dar órdenes, práctica a la que la banda no estaba acostumbrada. Fue el guitarrista Brian May quien, en una entrevista brindada en 2008 aseguró que el clima en el proceso de armado fue muy tenso.

Fuente: Instagram David Bowie.

“Fue muy difícil porque nosotros cuatro ya contábamos con personalidades fuertes y solíamos discutir mucho cada vez que encarábamos una grabación. Pero ahora lo teníamos a David que, si bien todos considerábamos una estrella, también poseía mucho carácter", manifestó el guitarrista de Queen. A pesar de todo, Freddie y David desarrollaron la letra y la música de “Feel Like” que luego cambió de nombre a “People on Streets” y finalmente la pieza fue bautizada como “Under Pressure”.

Ni bien se estrenó, el tema de Queen y David Bowie fue aclamado por el público y la crítica reaccionó de manera muy positiva, lo que llevó a la canción a convertirse en un éxito total. Alcanzó el primer puesto en el chart de simples del Reino Unido y, además, tuvo su lugar en el Top 10 en más de diez países y, en enero de 1982, estuvo en la posición número 29 del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.