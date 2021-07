Esencialmente, se conoce a la puertorriqueña Adamari López como una mujer guapísima que siempre se enfrentó a los numerosos retos que la enfrentó la vida, incluso hasta aquellos que la pusieron en absoluto riesgo. De una u otra manera la actriz siempre se sintió feliz y salió adelante a pesar de todo.

Así es como se la vio a la conductora luego de declarar cómo fue la decepcionante actitud de Luis Fonsi al conocer su enfermedad. Tras varias entrevistas que últimamente la acechan, confesó que fue: “un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”.

De hecho, cuando recuerda cómo fue de dolorosa su ruptura amorosa con el famoso cantante Luis Fonsi (en medio de su enfermedad) siente que todo le valió tanto para su salud emocional como física.

Cabe recordar que todo lo sucedido y la decepcionante actitud de Luis Fonsi al conocer la enfermedad de Adamari López fue en el año 2004. Para quienes ya no lo recuerdan, todo sucedió de forma simultánea. Mientras anunciaba públicamente su compromiso con Luis Fonsi, le detectaban cáncer de mama.

Fuente: DEPOR

Eso sí, vale aclarar que de inmediato Fonsi decidió dejar los escenarios sin embargo, todo cambió llamativamente: “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”.

Mientras sucedía uno de los divorcios más escandalosos y mediáticos del medio del espectáculo hispano, finalmente la conductora del programa Hoy día (de la cadena Telemundo) confesó que por primera vez en su vida había necesitado apoyo psicológico.

Así fue que le contó a la conductora María Celeste Arrarás en su canal de YouTube: “En esos momento yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”.

La decepcionante actitud de Luis Fonsi: ¿Qué hizo?

Tras pasar varios años y mirar hacia atrás, Adamari López se siente muy feliz y realizada. De hecho, está convencida de que todo lo que le sucedió tenía que ser así. Sin embargo, ante la decepcionante actitud de Luis Fonsi al conocer su enfermedad, reconoce que fue muy liberador y sanador manifestarlo a través de su libro "Viviendo".

En dicha publicación, la conductora -entre muchas otras cosas - cuenta cómo fue el sufrimiento que vivió con Luis Fonsi quien en su momento dejó de luchar por la relación.

Como si fuese poco, también hizo hincapié en el dolor que sintió no solo con la extirpación que sufrió de su seno izquierdo, sino que su cuerpo ya no era el mismo y lo peor, la sinceridad de que el intérprete le habría confesado que ya no la deseaba.

Esa fue la decepcionante actitud de Luis Fonsi al conocer la enfermedad de Adamari López ¿Te lo imaginabas?