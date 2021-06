La verdadera historia detrás de las últimas fotos de Freddie Mercury

A tan solo unos meses del aniversario número 30 de su partida el legado de Freddie Mercury sigue muy vivo entres sus millones de fanáticos. Es por eso que cada tanto se viralizan distintas anécdotas o vivencias del mítico vocalista.

En una fanpage dedicada exclusivamente al líder de la banda Queen se compartió la historia del detrás de las últimas fotos con vida conocidas hasta el momento. Las mismas datan del 28 de agosto de 1991, año en el que falleció el compositor británico.

“Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las plantas en plena floración y Freddie caminó hacia mí” inició con su relato Jim Hutton quien fue pareja del oriundo de Stone Town, Tanzania y que lo acompañó durante toda su enfermedad.

“Apunté la lente, él quería retrocedió un poco para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotografías, y logró sonreír para cada una. Estaba tan pálido y tenso que sabía que no se veía lo mejor posible, pero no importaba un poco; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más amo " concluyó el autor de las mencionadas fotografías que inmortalizaron un sentido momento del vocalista de Queen.

Fuente: Instagram @freddiemercuryclub



En las mismas se puede ver a Freddie Mercury en el jardín de su residencia en Garden Lodge, Inglaterra en compañía de su gato Oscar. El intérprete de éxitos como “Bohemian Rhapsody” y “We Are The Champions” lució un pantalón color celeste a la altura de la cintura, una camisa tipo hawaiana y su rostro pálido sin su característico bigote.