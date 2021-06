El Puma y Génesis Rodríguez: ¿Cómo es realmente su relación?

Génesis Rodríguez tiene 33 años y no solo es la hija menor del Puma Rodríguez sino una actriz venezolana-estadounidense muy reconocida por sus interpretaciones en telenovelas de Telemundo como "Prisionera", "Dame chocolate" y "Doña Bárbara"

Tras varios rumores y también escándalos mediáticos, muchos se preguntan cómo es realmente la relación entre el Puma y Génesis. La realidad es que es muy buena. De hecho, es la única que desde siempre sale en defensa de su padre.

Cabe recordar que todos los conflictos que se hicieron públicos tiene directamente que ver con Luis Rodríguez y sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth -fruto de su relación con la cantante venezolana Lila Morillo.

Hace muy poco tiempo Génesis, la hija menor del Puma -quien es la única con quien se lleva bien-, decidió salir a hablar sobre la polémica que surgió en las últimas semanas con la aparición de sus hermanas Liliana y Lilibeth.

Resulta que el cantante iba a realizar a través de su cuenta un Instagram Live –como lo hacía todos los miércoles – e invitó a Génesis a participar de las entrevistas. Sucedió que en ningún momento nombraron ni a Liliana ni a Lilibeth, pero sí se refirieron tácitamente a la situación que viven.

Al iniciar el Live el Puma advirtió:

“Sé que van a haber muchos comentarios, pero decidí obviarlos un poco para centrarme en la conversación con Génesis”. Luego, más tarde admitió: “Yo sé que hay gente diciendo cosas bonitas y otras no muy bonitas”.

Durante la conversación, el cantante aprovechó a darle unos consejos a Génesis, quien se recuerda es actriz, recomendándole que nunca le haga mucho caso ni a los halagos ni a las críticas en el medio.

Precisamente dijo: “Uno sabe cuándo comete un error. Tienes que quitar (de tu entorno) a los aduladores que son tóxicos”.

Y por su parte, Génesis también hizo su pequeño aporte e indirecta a los malos tratos que recibe constantemente su padre de sus hermanas y confesó: “Sé que no debo leer opiniones, pero caray me llegan a mi teléfono, y duele. No soy un robot”.

La realidad, es que Génesis Rodríguez reacciona constantemente al drama que tienen sus hermanas contra “El Puma” y lo sale a defender siempre. Más allá de las internas que tengan hace años y los motivos, lo apoya incondicionalmente.

Para quienes se preguntaban acerca del "El Puma" y Génesis Rodríguez: ¿Cómo es realmente su relación? Se puede decir que es de amor y apoyo incondicional.