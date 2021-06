Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda: ¿Qué hay detrás de este triángulo?

La realidad, es que para hacer el dueto con la cantante Ángela Aguilar, Christian Nodal le tuvo que pedir permiso a su pareja Belinda y a alguien más. Cabe recordar que los 2 artistas del regional mexicano lanzaron hace poco la colaboración del videoclip “Dime cómo quieres” y en pocos minutos fue todo un éxito.

Pero claro, ante tantos rumores que no se terminan de confirmar todos se preguntan qué hay detrás del triángulo entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda.

Ante todas las reacciones de los seguidores que piensan que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal es mucho mejor y más interesante que con Belinda, hay que destacar que ambos son dos grandes talentos y de eso, no hay dudas.

Cabe recordar que todo se inició cuando finalmente se estrenó el dueto entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. A partir de allí, se desató toda una euforia asombrosa en las redes sociales.

Claramente, “Dime cómo quieres” se convirtió en poco tiempo en una de las canciones favoritas del público. Sin embargo, cabe destacar que para lograr este fabuloso dueto no fue nada sencillo.

No muchos lo saben, pero primero -desde la discográfica- tuvieron que conseguir la aprobación del padre de Ángela, el reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar.

Y, como si eso fuese poco en el programa Hoy, el novio de Belinda también hizo sus confesiones. Primero contó que en todo momento solo pensó en Ángela Aguilar para interpretar ese dueto. Para ello, contó que:

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Nodal también reconoció que -como si se tratara de una propuesta matrimonial-, también le tuvo que pedir “permiso” o la “bendición” a su pareja Belinda, porque él protege mucho su pareja y el qué dirán.

Cabe destacar que por su parte, Ángela Aguilar también explicó que el músico la había contactado para la propuesta del dueto a través de Instagram:

“Christian Nodal estaba buscando lo que le hacía falta a su disco y se le hizo buena idea que fuera yo".

Pero bien, ante la química inevitable que se pudo ver en “Dime cómo quieres” la gran incertidumbre de qué hay detrás del triángulo entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda levantó millones de sospechas y comentarios asombrosos.

Entre ellos, algunos que más se destacaron fueron en Twitter: “Saber que Ángela Aguilar y Christian Nodal sacaron una canción juntos es todo lo que necesitaba en la vida”, “Lo más bonito del vídeo sin duda es Ángela Aguilar” y hasta “Es un rolón el de mi Christian Nodal con mi Ángela Aguilar, hacen mejor pareja que con Belinda” y muchos más.

¿Tú que crees que habrá detrás de este triángulo? Al parecer hasta ahora, solo se ve mucho talento y nada más. ¿Será así?