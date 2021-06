Rihanna presumió su belleza y conquistó a sus fans

Rihanna sigue muy activa en las redes sociales promocionando ropa de su línea Fenty. Desde que lanzó Savage X Fenty en 2018, la cantante barbadense de 33 años ha construido una buena reputación para su empresa.

Un detalle que resalta la marca de lencería de Rihanna en el mercado es su clara política de inclusión, donde se modela distintos conjuntos de diversos talles, formas y tonos de piel. La línea ha ofrecido sostenes de la talla 32A a la 42H y las pantaletas y pijamas de la XCH a la 3X.

Hace unas horas, Rihanna publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de seguidores alrededor del mundo. En la misma se puede observar a la también bailarina luciendo un combinado de dos prendas, color mandarina, que deja ver su abdomen de acero; una serie de cadenas largas que resaltaban su escote; y sus tonificadas piernas, usando unas sandalias de tacón intermedio, con un detalle de felpa al frente. Además, la exitosa artista complementó su look con trenzas en su cabello y un delicado make up.

“Han pasado 3 minutos pensando en una leyenda ... No tengo una mierda que decir 🥴🧡” fue el sencillo y divertido epígrafe que eligió RiRi para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Rihanna

Como era de esperarse esta posteo que tiene como única protagonista a la intérprete de “Where Have You Been” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 5.7 millones de corazones. Entre las reacciones que más se destacaron en el post de la bella latina se encuentra el del talentoso cantante puertorriqueño Ricky Martin quien colocó un me gusta.