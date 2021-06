La millonaria suma que gana John Deacon, bajista de Queen, sin salir de su hogar

John Deacon es el mítico bajista de Queen, sin dudas la banda inglesa de rock que conquistó al mundo y marcó una época. Este hombre actualmente tiene 69 años, y una prestigiosa carrera artística, es de esperarse que se ubique entre las estrellas de la música mejor remuneradas en la actualidad.

John Deacon fue la última incorporación a "Queen", pero fundamental ya que a él se le atribuyen algunas de las canciones que fueron número uno en el ranking mundial: ““You’re My Best Friend”, “Spread Your Wings”, “Another One Bites the Dust”, “I Want to Break Free” y “Friends Will Be Friends”.

Tras la muerte de Freddie Mercury en aquel fatídico 24 de noviembre de 1991, Deacon empezó a perder interés por la música y su pasión se iba disipando con el tiempo tras la pérdida de su amigo. Se conoció que él se opuso fuertemente ante la idea de tocar sin el vocalista estrella de Queen. Sin embargo, dio la aprobación de su parte para que la banda siga tocando con el cantante Paul Rodgers, y Neil Fairclough sustituyendo el lugar del bajo.

Según lo que reveló Sunday Time, John Deacon, sumó 10 millones de libras este año por regalías, aumentando su fortuna a 140 millones. Una cifra comparable con la fortuna de otras estrellas de rock como: Roger Waters, Phil Collins, Jimmy Page y sus compañeros de “Queen”, Roger Taylor y Brian May.

Es muy probable que el aumento significativo en la fortuna de John Deacon se deba a la nueva ola de oyentes de "Queen", muchas personas jóvenes alrededor del mundo se reencontraron con la banda. Esto en gran medida gracias a la película “Bohemian Rhapsody”, donde se hace un recorrido por la vida y obra de Freddie Mercury, la misma se estrenó en 2018 y fue un éxito sin precedentes.