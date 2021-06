La actriz y productora Salma Hayek lleva, sin dudas, sus 54 años de una forma más que admirable para más de una mujer. Cada fotografía en bikini que sube a sus redes sociales pone de manifiesto la belleza que la caracteriza.

Un cuarto de siglo que la titulan como una de los mayores 'sex-symbol' del planeta. Pero claro, todos quieren saber el secreto de Salma Hayek para mantener su figura a los 54 y la actriz mexicana sin pelos en la lengua reveló sus tips sin sufrir ni lo más mínimo el implacable paso del tiempo.

Ante todo, es necesario aclarar que Hayek no sólo tiene un físico envidiable para su edad. A sus 54 años se mantiene en forma y eso le permite aún rodar varias y exóticas escenas de acción como en el “El otro guardaespaldas 2”.

Cabe destacar que es la película que protagonizó junto al canadiense Ryan Reynolds y que pronto saldrá a la luz.

De hecho, salió a confesar:

"Me encantan las escenas de lucha. Hago todo lo que se me permite hacer. Mi favorita en esta película es una rutina en la que lucho sola contra varios tipos. Fue muy divertido. También tuve que hacer algunas acrobacias en el agua, que siempre me encantan".

Pero bien, el punto es conocer finalmente cuál es el secreto de Salma Hayek para mantener su figura a los 54.

Teniendo en cuenta que en su ADN Salma Hayek es de una gran belleza innata, el gran mérito es debido a su personalidad constante o más bien perseverante.

Lo más sorprendente aún es que detrás del éxito para cuidar esa figura admirable, se esconde un cuidado que no le lleva demasiado tiempo. Precisamente la actriz reveló en una de sus declaraciones recogidas por Mirror:

"Me gusta el yoga e inventé una rutina de ejercicios que es de cinco minutos y trabaja todo mi cuerpo. Estás dolorido al día siguiente, pero cuando lo haces no lo sientes".

Nadie lo puede creer. Sin embargo, el yoga es el secreto de Salma Hayek para mantener su figura a los 54. Así también aclaró que para ella mantenerse en forma es la clave no solo para sentirse bien, sino para seguir sumando nuevos proyectos profesionales.

¿Ya conocías cuál es el secreto de Salma Hayek para mantener su figura a los 54? ¿Te animas a crear tu propia rutina de 5 minutos?