Preciosa: Salma Hayek cautiva a todos en las redes sociales

No hay ninguna duda de que Salma Hayek es una de las artistas latinas más importantes de la la industria del cine mundial. Esto principalmente se debe a que es dueña de un brillante talento que a diario cosecha más seguidores en todas partes mundo. Además la bella latina ha participado en largometrajes que han sido furor en la industria del cine.

Sin embargo, en esta ocasión la bella morena, es tendencia en diversos portales de noticias del espectáculos al demostrar lo bien que se ve actualmente en las redes sociales. Es que hace algunas horas atrás, compartió una en su cuenta oficial de Instagram donde se la puede ver posando frente a las cámaras en el lanzamiento de una de sus últimas producciones en Londres.

Con esta publicación Salma Hayek demostró que su belleza se mantiene intacta a sus 54 años de edad. En la misma se puede ver lucir una blusa de tonos oscuros, con algunas transparencias y lunares blancos. Además de fondo aparece el cartel de una de sus más recientes películas llamada "Hitmans Wifes Bodyguard".

Cambiando de tema, recientemente, la famosa actriz latina compartió un emotivo mensaje dedicado a las víctimas del trágico accidente de tren que perdieron sus vidas en el siniestro. El mismo dice lo siguiente: "Rezando por las vidas perdidas, sus familiares y por los lesionadas que se encuentran hospitalizados por este lamentable accidente en la Ciudad de México".

Finalmente, en uno de sus posteos más actuales, Salma Hayek también comunicó en sus redes el lanzamiento de su nueva película con un video con el siguiente comentario: "#Eternals 🪐⚡️ So excited the Eternals are coming this November to our theaters. @marvelstudios ¡Muy emocionada! Eternals llega este noviembre en nuestros cines".