Juan Gabriel: ¿cuántos hijos tuvo y cómo era su relación?

Los 5 hijos de Juan Gabriel son Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel. Hasta el día de hoy muchos desconocen cuántos hijos tuvo y cómo fue su relación con ellos.



Ya pasaron más de 30 años en que Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel, tomó la decisión de adoptar a un adolescente de tan solo 12 años. Fue a ese primer hijo que lo llamó igual que a él, Alberto Aguilera Jr.

Cabe recordar que lo sacó de un orfanato llamado Semjase, precisamente fundado por Juan Gabriel en el año 1987. Sin embargo, en 2011, dicho Orfanato terminó cerrando sus puertas debido a unos malos manejos económicos.

Para quienes no saben o no lo recuerdan, Alberto no quería quedarse con la duda de saber qué se sentía ser padre. Por ello, es que hizo un pacto con la hermana de su mejor amigo Jesús Salas y tuvo su hijo biológico por inseminación artificial.



Laura, la mamá de su hijo aceptó sin dudarlo y en el más absoluto silencio lo llevaron adelante. Con esa noticia, se dio a conocer que Juan Gabriel fue un pionero en este tipo de casos de vientre subrogado, mucho antes que Ricky Martin o Elton John, por nombrar algunas figuras públicas de gran envergadura.

Recordando, pasaron 28 años desde que nació Iván Gabriel, el primer y único que lleva la sangre Aguilera Valadez. Sin embargo, Juan Gabriel no se quedó conforme tras cumplir su sueño y fue por más.

Juan Gabriel: los 5 hijos y su relación con ellos

Decidido, Juan Gabriel volvió a adoptar a 3 niños más. Ellos son Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel. Se dijo que los adoptó también de su orfanato y llevan los apellidos Aguilera Salas.

En cuanto a su relación con ellos, de su hijo mayor Alberto Aguilera Jr. se supo que Juan Gabriel se había distanciado desde el día en que falleció Alberto III, su nieto, en el 2012, con tan solo 23 años por sobredosis de drogas.

Cabe recordar que 2 años antes, precisamente el 29 de julio de 2010, Alberto III había sido arrestado –acusado de robar - junto a su tío Joan Gabriel. Lamentablemente, Juan Gabriel cuando falleció seguía distanciado de su hijo mayor y hasta incluso se decía que tenía una orden de restricción para que su hijo no se acercara.

Por parte de Iván Gabriel, que es su hijo de sangre, estudió Administración de empresas. Los últimos años de Juan Gabriel se dedicaba a representarlo y coordinar sus conciertos. Se llegó a conocer públicamente que Iván Gabriel se casó en enero de 2012 en Florida y Juan Gabriel estuvo presente en la ceremonia.

Según los reportes de aquel momento, fue el mismo cantante quien pagó la fastuosa celebración. En 2014 Iván tuvo a su primera hija pero tristemente Juan Gabriel llegó a conocerla muy poco, antes de su partida.

De Joan Gabriel se supo que tuvo un accidente de tráfico en el año 2013 en Florida mientras conducía en estado de ebriedad. Lo sentenciaron con libertad condicional y servicio comunitario.

Por último, de sus hijos Hans Gabriel y Jean Gabriel al día de hoy, se conocen pocos detalles de su vida.

