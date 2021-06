¿Cuántos hijos tiene Mauricio Islas y quiénes son sus mamás?

El reconocido actor de telenovelas Mauricio Islas tiene 47 años y, tras varias aventuras amorosas, llegó a casarse solo una vez con la cantante venezolana Patricia Villasana. Fue un matrimonio que duró 5 años. Se divorciaron en 2006 y, como fruto de ese amor, nació su hija Camila en 2002.

Actualmente está comprometido con la actriz Paloma Quezada. Desde 2010 que están unidos y ya tienen 2 hijos: Emiliano, que nació en 2011 y Frida en 2016.





"FUENTE: www.lavozarizona.com"

Mauricio Islas: escandaloso y polémico "amor" que quedó en el pasado.

Cabe recordar que el actor de varias telenovelas exitosas estuvo implicado en un escandaloso amorío con Génesis, la hija del cantante José Luis Rodríguez más conocido como “El Puma”.



"FUENTE: ChicagoTribune"

Después de varios años, el actor finalmente rompió el silencio y salió a hablar de lo que implicó esa relación sentimental en su vida. Sostuvo que la relación que tuvo con la hija de “El Puma” fue cuando ella era menor de edad y recuerda que su padre no dudó en aquel momento en proceder legalmente.

Todo sucedió en el año 2004. Fue muy polémico y escandaloso. Sin embargo, después de varios años Mauricio sintió la necesidad de hablar sobre cómo vivió todo ese momento que marcó una parte muy importante en su vida.

Para una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante detalló:

“De repente dije, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Era tanta mi desesperación, que me metí al closet y me encerré. Cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador”.

Cabe recordar que hace 15 años Mauricio fue acusado de una “supuesta” violación a la joven Génesis Rodríguez por ser menor de edad. En esos momentos, tanto el actor como la hija de “El Puma” trabajaban juntos en el elenco de la telenovela “Prisionera".

Mauricio pasaba los 30 años y Génesis tenía 16. En esos momentos, Islas estaba casado con Patricia Villasaña, la madre de su hija Camila. Finalmente la pareja se divorció en 2006 a raíz de todo ese escándalo.

Fue precisamente el mismo papá de Génesis quien lo denunció a Islas ante las autoridades por mantener una relación sexual con su hija menor de edad. Realmente fue todo un escándalo que marcó la vida del actor.

Actualidad: familia y las mamás de sus hijos.

El galán de las telenovelas, Mauricio Islas, tuvo varios melodramas en la ficción, pero en su vida privada no se quedó atrás. Igualmente, cabe destacar que después de tantos escándalos a lo largo de su carrera está en pareja con la actriz Paloma Quezada y es feliz con sus 3 hijos.

Se conocieron en Estados Unidos y se comprometieron en 2012. El propio Mauricio contó para TVyNovelas cómo fue:

“La conocí cuando quise establecer una empresa de management en Estados Unidos. Salimos como amigos y terminamos en una relación”.

"FUENTE: ¡HOLA! México"

En noviembre del 2016 tuvieron una niña que se llama Frida.

“Frida es una niña muy pedida. Nos tardó cinco años en llegar. Tuvimos la mala fortuna de perder casi cinco bebés y digo casi porque dos fueron muy dolorosos. Estábamos ya en el proceso de adopción y llevábamos un año en el proceso de adopción y Dios nos mando a Frida” contó el actor.

"FUENTE: MamasLatinas.com"

Actualmente Mauricio Islas confesó que las 2 mamás de sus 3 hijos son muy importantes en su vida y está muy agradecido a Dios. De hecho, está convencido que el amor de la familia es tan importante que gracias a ello pudo salir adelante tras los escándalos vividos en 2004.

¿Ya conocías cuántos hijos tiene, quiénes son sus mamás y su escándalo amoroso?