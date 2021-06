Así se hizo la única canción de Queen sin Freddie Mercury: “No One But You”

Después de ese fatídico 24 de noviembre de 1991, día que murió Freddie Mercury, los millones de fanáticos de Queen se lamentaban por la pérdida de la voz que le vida a una banda que marcó una época en la historia de la música. Pero también se preguntaban sobre que iba a pasar con el conjunto musical luego de perder a su cantante. Sin muchos más que pensar, los artistas británicos siguieron tocando hasta que en 1997 decidieron dedicarle una canción a quién fue el alma del grupo.

“No-One but You (Only the Good Die Young)” fue escrita por el propio Brian May en colaboración del resto de los integrantes de Queen. La producción de esta canción llevó varios años para que quedara terminada y según declaraciones de los propios músicos, la muerte de Lady Di en agosto de 1997 fue el motivo por el cual decidieron terminarla y darla a conocer a sus millones de fanáticos.

Una vez que se entrenó “No-One but You (Only the Good Die Young)”, tantos los fans como los expertos musicales denominaron a esta creación como “La última canción de Queen”. Este sencillo formó parte del álbum “Another World” y en diferentes partes de sus estrofas hace referencias a diversas 0anciones de Queen como “It's a Hard Life”, “Party” y “Khashoggi's Ship”.

Si bien Brian May fue quien se encargó de escribir las estrofas de la canción, el guitarrista de Queen reveló que una vez que terminó de escribirla le envió la maqueta de la canción a Roger Tylor para que la escuchara. El compositor británico se tomó su tiempo, traducido en varios años, darle el veredicto a quien era el mejor amigo de Freddy.

Después de escucharla, Taylor se comunicó con Brian y le sugirió que “No-One but You (Only the Good Die Young)” podría convertirse en una canción de Queen. Además, Roger decidió cambiarle un poco el ritmo para lograr que la letra fuera menos especifica hacia Freddie Mercury. Ya con la aprobación de todos los integrantes de la banda, decidieron grabarla y esta fue la última intervención musical de John Deacon que se retiraría del mundo del espectáculo. Después del estreno, muchos aseguran que este sencillo fue la última canción de Queen.