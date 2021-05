¿Cuánto cobra Raphael por un concierto?

A sus 77 años, podría vivir de las rentas. El legendario cantante Raphael ante la crisis sanitaria de la pandemia por covid-19 fue un agradecido.

Tras darse a conocer que la situación para los artistas en estos últimos tiempos estuvo provocando dificultades para todos, Raphael, en la medida de lo posible, se comprometió a recuperar la música en directo.

Es sin dudas, de los músicos de antes, que siguen trabajado muy duro. Así fue como lo hizo Raphael ofreciendo un concierto con las más estrictas medidas de seguridad, prevención y, por supuesto, cumpliendo con las normativas vigentes.

Agradecido con su público, el cantante sigue adelante. Sin embargo, fuentes oficiales aseguran que no baja los 72 mil euros por concierto. Eso es lo que cobra Raphael.

A sus 77 años, cualquiera pensaría que Raphael ya no tiene por qué exponerse a riesgos. En plena pandemia y sin recaer en la polémica indeseada que generó, el cantante sigue produciendo.

Cabe destacar que compañeros de su misma edad como Julio Iglesias, han cancelado sus actuaciones en directo. Sin embargo, Raphael va por más.

"FUENTE: La Tercera"

Según se dijo en varias ocasiones, sigue haciendo conciertos porque le va la marcha, por vocación y por amor a su profesión.

Él mismo reconoció en una entrevista para el diario La Razón:

"Estoy bastante conforme con lo que ha sido mi carrera, mi trabajo y mi vida en esto, pero no me puedo descuidar. Llegaré hasta cuando y donde Dios me deje, siempre que sea en perfecta condición. No me gustaría llegar al final como un desecho de mí mismo".

La realidad, es que a juzgar por sus fans, el cantante se encuentra en plena forma. Según los últimos rumores, -de cuánto cobra Raphael por concierto-, lo cierto es que en los últimos recitales no lo hizo por dinero, sino por demostrar que se puede:

"Esto ha sido un acto de responsabilidad, para impulsar la cultura segura. Raphael, un artista muy significativo, ha querido dar el paso. Pero económicamente ha sido un desastre para todas las partes. Nadie ha buscado el rendimiento económico".

Lo cierto es que el patrimonio de Raphael no es tan abultado como para vivir de rentas. Sus últimos conciertos fueron una celebración por sus 60 años de carrera, pero también la tarjeta de presentación de su último trabajo denominado “6.0”.

Independientemente de cuánto cobra Raphael por un concierto, lo cierto es que el cantante a sus grandes números los consiguió con su carrera discográfica.

Según se puede ver en su página web oficial, el cantante logró: "326 discos de oro, 49 de platino, y el único de uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias".

