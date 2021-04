Ciertos rumores de allegados -que los conocen a ambos-, aseguran que durante años Julio Iglesias y Raphael no se soportan y son enemigos íntimos. Pero bien, son solo eso, rumores.

Es una rivalidad eterna entre los dos grandes de la canción española. Tanto Julio Iglesias como Raphael son un tema recurrente que cada tanto, vuelve a actualizarse.

Julio Iglesias y Raphael son… ¿enemigos?

Más que enemistad pareciera ser que siempre los unió el desencuentro, comentarios negativos del uno hacia el otro, testigos que afirman desplantes y hasta alguna que otra amenaza de parte de Julio Iglesias por no querer hacer una gira si Raphael iba delante de él.

Con el pasar de los años esta historia siguió pero ya con distintos protagonistas. Por un lado el consagrado artista y por el otro, su hijo Enrique, que recién empezaba.

Rumores que nunca pasaron y con el tiempo se convirtieron en leyendas que a veces favorecen a uno y a veces al otro.

En este caso, si Julio Iglesias y Raphael son enemigos, es algo que no se podría asegurar del todo.

Raphael: "Somos" lo que el público se imagine

Cabe recordar que en las últimas declaraciones de Raphael en el diario “La Opinión de Málaga” aseguró:

"Mi relación con Julio Iglesias ha sido siempre fenomenal. Es un caballero, un señor estupendo y muy buen artista. Aún no sé qué le ha parecido esta versión, pero me llamará seguro y me dirá".

Así también lo explicó Alfredo Fraile -mánager y mano derecha de Iglesias – para Vanitatis:

"Nunca han sido amigos pero tampoco enemigos. Se respetan como artistas y nada más. Sus vidas personales son muy diferentes y los dos han llenado los estadios y teatros de todo el mundo. De todos los años que yo he estado con Julio, nunca he visto ni le he escuchado comentarios negativos hacia Raphael".

Raphael y Julio Iglesias comenzaron casi juntos sus carreras. Ambos eran unos muchachos muy jóvenes con ansias de prosperar y llegar al éxito.

Según Fraile, se dice demasiado desde siempre, pero no todo es verdad:

"Esta historia es repetitiva, pero no hay nada de cierto y lo pueden corroborar las personas que los trataron tanto personal como laboralmente. Y a estas alturas de la vida no tengo por qué engañar".

Por otro lado, se refirió al asunto el periodista Paco de la Fuente, que también confirma los datos de los testigos que vivieron las carreras de estos 2 artistas y asegura que ambos tenían más cosas en común de lo que nadie se imagina.

De hecho, Julio y Raphael nacieron el mismo año, ganaron en el Festival de Benidorm, ambos querían triunfar y por sobre todo, los dos se rodearon de personas que los apoyaron a una carrera difícil para llegar a ser los mejores.

Lo más sorprendente es que también tuvieron su apodo. Por un lado Raphael era el “Robabombillas” porque en sus actuaciones siempre repetía el gesto de subir el brazo y mover la mano como si quisiera desenroscar una bombilla.

Y por otro, está Julio que lo llamaban el “Termo” por la canción “Gwendolyne” (especialmente por esa estrofa donde dice: Tan dentro de mí, conservo el calor...).

La realidad es que si Julio Iglesias y Raphael son... ¿enemigos? nadie lo confirma. Sin embargo en esta nota te puedes enterar cuáles fueron las peleas más polémicas en la vida de Julio Iglesias.