¿Quiénes son todas las mamás de los hijos de Pepe Aguilar?

José Antonio Aguilar Jiménez, más conocido como Pepe Aguilar, es popularmente famoso por sus exitosas canciones "Por mujeres como tú", "Prometiste", "Miedo", entre otras. Con sus letras enamoró a muchas seguidoras y su fama lo hizo un representante de la música mexicana, al punto que hasta su vida personal comenzó a estar en la mira.

Además de ser un gran artista, Pepe Aguilar tiene un profundo amor por su familia, principalmente sus hijos: José Emiliano Aguilar Treviño; Aneliz Aguilar Álvarez; Leonardo Antonio Aguilar Álvarez; y Ángela Aguilar Álvarez. Tres de ellos son fruto de su actual matrimonio, mientras que su primer hijo fue de su anterior esposa.

Carmen Treviño

Carmen Treviño fue la primera esposa de Pepe Aguilar y, para quienes no la conocen, fue una popular cantante de la década de los 80 con canciones exitosas como "Quiero ser" y "Te amo así". Fue una de las pocas artistas que abrió los conciertos de Juan Gabriel en Estados Unidos.

Tres años después de su casamiento nació José Emiliano, el hijo mayor del intérprete. Si bien pensaron que la relación iba a ser cada día más sólida, Pepe Aguilar dijo que no eran compatibles y decidieron separarse.

Aneliz Álvarez

Aneliz Álvarez Alcalá es la segunda mujer de Pepe Aguilar y con quien decidió quedarse para siempre. Se casaron en 1997 y tuvieron tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela. La pareja se conoció en un video musical de Antonio Aguilar, hermano de Pepe, y se quedó enamorado rápidamente de su belleza.

Desde que la conoció la trató con mucho respeto y admiración, y supo que quería que sea la madre de sus futuros hijos. "Me veía con mucho cariño, siempre me hablaba de usted, me decía 'píntate la boca' y yo 'no, Don Antonio, ya me la pinté, no rojo, de un color bonito'", contó en una entrevista la mujer.

El éxito de Pepe Aguilar

El artista nació en San Antonio, Texas, el 7 de agosto de 1968 y además de cantante también es productor y empresario estadounidense. Pepe Aguilar viene de una familia de artistas mexicanos como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, mientras que sus hijos Ángela y Leonardo ya incursionaron en el canto y la composición.

En todo lo que va de su trayectoria tiene 23 discos, 13 millones de copias vendidas y más de 35 años de carrera. Es uno de los artistas latinos más premiados y reconocidos al punto de ganar cuatro premios Grammy, cinco premios Grammy Latinos, 19 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.