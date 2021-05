¿Qué edad tenía Luis Miguel la última vez que vio a su madre Marcela Basteri?

Los mitos que rondan alrededor de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, no se aclararon con la serie que transmite Netflix y aún siguen las especulaciones de si está viva, si vive en Buenos Aires, si falleció hace mucho años y más cuestiones. Por lo poco que se sabe, la última vez que el Sol de México la vio fue cuando tenía 16 años.

Luis Miguel tenía un viaje programado para el 6 de agosto de 1986 con destino a Santiago de Chile para presentarse en un evento. Dos horas antes de partir, su madre había llegado de Italia para despedirlo y lo esperó en el aeropuerto. Lo que no sabía el cantante, y quizá su madre tampoco, es que ese iba a ser el último encuentro.

Marcela Basteri lo esperaba en el restaurante del segundo piso del aeropuerto, según narró La Cuarta, y cuando se vieron se fundieron en un abrazo profundo y eterno, y estuvieron hablando a solas durante una hora. Antes de embarcar, se volvieron a dar otro abrazo con lágrimas en los ojos como si supiesen que no habría futuro en su relación.



"Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses. 'No seáis tan insensible', me repetía", recordó el productor.

Este momento fue recordado por Jaime Vas Carrasco, productor chileno, quien fue el tour manager del cantante mexicano durante cinco meses, y derribó el mito que indicaba que la última vez que se vieron madre e hijo fue durante un concierto en el Luna Park, en 1985.

Tres años después

Tres años más tarde de ese episodio en el aeropuerto, Jaime y Luis Miguel se reencontraron en un restaurante en Francia, donde el cantante le dijo: "Tú estuviste conmigo la última vez que yo vi a mi madre". El productor nunca le preguntó por qué esa despedida fue tan emotiva y que casualmente fue la última vez que la vio a su madre.

