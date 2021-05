¿Cuánto mide realmente Selena Gómez?

Selena Gómez sigue con una cargada agenda de actividades en este 2021. Entre los múltiples proyectos ya realizados, en desarrollo y por comenzar la actriz productora de televisión, filántropa y diseñadora de moda estadounidense de 28 años ha mantenido su cabeza ocupada en esta tediosa pandemia. Dentro de poco protagonizará la comedia “Only Murders in the Building” que se transmitirá por la señal de streaming Hulu. Allí la ex chica Disney estará acompañada por los actores Steve Martin y Martin Short.

Por otra parte, Selena participó de una entrevista para el diario “La Nación” donde habló de diversos momentos de su carrera. Ante la consulta de la periodista sobre sus dichos que cantaba mejor en castellano la ex pareja de Justin Bieber contestó: “Lo hablaba de manera fluida hasta los siete años. Creo que lo que quería decir era que siento que pertenezco. No me siento tan juzgada. Quizás esto viene de años de gente diciendo que no soy una verdadera artista. Explorar este costado de mi vida fue absolutamente maravilloso”.

“Me permitió llevar mi voz a otro lado. Me sentía muy segura a la hora de cantar. Espero que la gente escuche todo el trabajo que hay detrás y lo disfrute” amplió Selena.

Fuente: Instagram Selena Gómez

Una de las preguntas que más se realizan los fans de Selena Gómez es cuál es su verdadera estatura. Para sorpresas de algunos de sus millones de seguidores la intérprete de éxitos como “Lose You to Love Me”, “Taki Taki” y “De una vez” mide 1 metro 65 centímetros. Su altura es normal para ser mujer, se puede decir que entra dentro de los cánones de la altura media de una mujer, no siendo ni muy alta ni muy baja.

Fuente: Instagram Selena Gómez

Por último, recordamos que Gómez recibió la grata noticia de que su marca de belleza “Rare Beauty” aterrizará en España este próximo mes de julio en Sephora.