Las hijas gemelas de Julio Iglesias cumplieron 20 años y lo festejaron con una imperdible foto

Sin lugar a dudas Cristina Iglesias y su hermana gemela, Victoria Iglesias, son dueñas de una belleza sin igual que las han hecho ser reconocidas en todas partes del mundo. Esto principalmente es gracias a las redes sociales, ya que de esta manera, sus fans son de varias partes y es por ello que son contratadas por diversas marcas de moda como así también de productos de belleza.

En esta ocasión las que fueron tendencia en varios portales de noticias del espectáculo fueron propiamente las dos que realizaron publicaciones sobre sus cumpleaños. Es que en el día de ayer, 1 de mayo, las bellas gemelas cumplieron 20 años de edad y es por ello que compartieron fotos juntas en sus cuentas oficiales de Instagram que enamoraron a todos sus fanáticos.

Además la hermosa hija de Julio Iglesias, Victoria compartió un tierno mensaje que dice lo siguiente: "20 years with this amazing human, couldn’t imagine life without you. I love you endlessly" (20 años con este increíble humano, no podría imaginar la vida sin ti. te amo infinitamente). Esto demuestra lo unidas que son y el gran amor que se tienen mutuamente.

Asimismo es tan grande la conexión que tienen estas gemelas que Cristina hizo lo mismo y compartió fotos con su idéntica hermana para celebrar sus aniversarios de vida. Por su parte a dichas imágenes, Cristi, le agregó el siguiente comentario: "20 with my best friend!! I love you Vic 💖" (20 con mi mejor amiga!! Te amo Vic 💖).

Claramente tanto ella como su gemela poseen una gran popularidad en las redes sociales y es por ello que en varios momentos comparten imágenes de todo lo que hacen juntas. Un claro ejemplo de ello es la producción de fotos que hicieron para la revista Harper Bazaar a finales del año pasado.