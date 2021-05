Con un inspirado Freddie Mercury, así surgió uno de los mayores éxitos de Queen

A casi 30 años de su partida, las historias y anécdotas de Freddie Mercury y la época dorada de “Queen” siguen sorprendiendo a miles de fanáticos de alrededor del mundo. Una gran parte del boom del artista británico en las nuevas generaciones se debe al rotundo éxito de la película “Bohemian Rhapsody” que acercó a los más jóvenes la figura legendaria del vocalista y volvió a enamorar a sus más longevos seguidores.

En esta ocasión, rememoramos la fantástica y dinámica historia de uno de los primeros éxitos de la banda “Queen”. Nos referimos a la canción lanzada en 1979 “Crazy Little Thing Called Love”, el primer tema de la banda que fue número uno en EEUU.

Está icónica canción, plasmó toda la admiración de Freddie por Elvis Presley, Cliff Richard y del rock and roll en general. Según palabras del legendario músico la canción fue compuesta entre 5 y 10 minutos mientras se encontraba dándose un baño de inmersión en el lujoso hotel “Bayerischer Hof” ubicado en Munich, Alemania en 1979.

La melodía surgió de repente en la cabeza de Mercury quien de inmediato le pidió al asistente Peter Hince que le trajera una guitarra acústica. "Lo hice en la guitarra, que no puedo tocar totalmente y de una manera eso fue bastante bueno porque estaba restringido, conociendo solo unos pocos acordes. Es una buena disciplina porque simplemente tuve que escribir dentro de un marco pequeño. No pude trabajar con demasiados acordes y debido a esa restricción, escribí una buena canción, creo" indicó el líder de la banda tiempo después sobre el origen de la canción.

Fuente: Instagram Freddie Mercury

Otro dato no menor, es que un integrante de “Queen” no estaba muy a gusto con la rapidez con la que se concibió dicho tema ni con la guitarra que tuvo que utilizar. En el momento de grabar toda la banda estaba presente a excepción de Brian May, pero a Mercury no le importó. De hecho, en esa misma entrevista Freddie indicó entre risas que se sintió ligeramente aliviado de estar momentáneamente libre de los impulsos perfeccionistas de May, porque de lo contrario “se tardaría un poco más”.