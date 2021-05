¿De cuánto es la fortuna de Roberto Palazuelos?

En medio de un duro cruce mediático con el actor Andrés García, el tema de la fortuna de Roberto Palazuelos se volvió a reflotar en las redes sociales y en los medios de espectáculos ¿De cuánto es realmente la fortuna del latino?

“La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande... Ni madres, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas, él no tiene ni tres, que no joda, que no se anden adornando con Andrés García, para que lo entienda” fue la furiosa declaración de Roberto hace unos días, tras la polémica que se generó con los hijos de Andrés García al enterarse que su padre quería dejarles el 50% de sus propiedades como herencia.

Tras los dichos de Palazuelos, el mismo García le respondió durante una entrevista con Paola Villalobos: “Le ha dado lo presumido a mi querido Beto. Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. [...] También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Está pendejo, que no mame. Se ha vuelto presumido, que no le rasque los huevos al tigre”.

Fuente: Instagram Roberto Palazuelos

Según el sitio Celebrity Net Worth, la fortuna de Roberto Palazuelos oscila los 12 millones de dólares, los cuales ha logrado recaudar por su carrera como actor, modelo, empresario y productor.

Fuente: Instagram Roberto Palazuelos

El “Diamante Negro” es una de las celebridades del mundo del espectáculo que más presume su lujosa vida en las redes sociales. Es sabido que el escritor del libro “Alquimia Para El Éxito” es dueño de varios hoteles en la zona de la Riviera Maya, lo que lo convierte en uno de los empresarios más exitosos de México.