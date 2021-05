El error que marcó la carrera de Freddie Mercury para siempre

La banda Queen ha sido, es y será uno de los mayores y mejores referentes en el mundo de la música del Rock, por su gran talento y también por los increíbles músicos y profesionales que formaban parte del conjunto.

El legendario y vocalista Freddie Mercury mantiene su legado intacto entre sus seguidores incluso luego de años de su partida física. Al interpreté siempre le acomplejo la posición de sus dientes, pero tenía la idea errónea que esto le generaba una voz distinta y destacable. Según el artista, el permitía tener diferentes matices en los tonos a los que llegaba. Sin embargo, nunca quiso modificarlos porque esto significaría alterar su voz.

Mercury destacaba: “No tengo nada que esconder. Bueno, sólo mis dientes, no me gusta que sean tan prominentes. Me los tengo que arreglar, pero no tengo tiempo. Por lo demás, soy perfecto”.

Luego de varios de años especialistas en odontología explicarían que lo que tenía Freddie Mercury se conoce como: dentición supernumeraria, esto significa que en lugar de tener 32 dientes, el artista presentaba 36 piezas dentales en total. Esas piezas de más empujaban sus dientes hacia adelante.

Fuente: Instagram Freddie Mercury

Actualmente se afirma que el tratamiento para modificar la dentadura en este tipo de casos no afecta nada en la voz. Una ortodoncista: Analí Beltrán, quien afirmó: “A pesar de la posición de los dientes, la voz no tiene nada que ver con ellos. Si tu voz es buena, siempre lo será, independientemente de cómo los tengas. Lo que sí sucede es que, al inicio del tratamiento, puedes tardar semanas en acostumbrarte a los aparatos de ortodoncia y hablar un poco diferente por el roce con los labios, pero la voz queda intacta”.