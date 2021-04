¿Por qué no había ningún actor negro en el programa de televisión 'Friends'?

La popular serie Friends se destacó por ser pionera en muchos temáticas como el matrimonio gay, el sexo casual y las relaciones interraciales, pero aún así ninguno de sus protagonistas era de color ni de otra nacionalidad. Si bien muchos pueden creen que esto es polémico, lo cierto es que la serie siempre se trató de seis amigos neoyorkinos.

Los millennials expresaron su disconformidad con la historia porque toca narrativas que consideran transfóbicas, racistas, homofóbicas o sexistas. Los productores de la sitcom nunca hicieron hincapié sobre esto, pero el que sí habló fue David Schwimmer, quien interpretó a Ross Geller durante los 10 años que estuvo al aire.

"Quizá debería haber unos Friends negros o asiáticos. Pero yo estaba bien al tanto de la falta de diversidad en la serie, y durante años hice campaña para que Ross tuviera citas con mujeres de color. Una de las primeras novias que tuve en el programa era una asiático-estadounidense, y más tarde salí con afroamericanas. Era una presión muy consciente de mi parte", dijo al periódico inglés, The Guardian.

Schwimmer defendió a la serie y, si bien propuso un remake para que haya gente de color, explicó que Friends habló de temas interesantes para la época como el judaísmo: "No creo que fuera algo que sacudiera la tierra o la convirtiera en pionera, pero al menos fui feliz de que hubiera un episodio que se centrara en Jánuca y no en la Navidad. Me hizo feliz que al menos tomáramos nota de las diferencias religiosas".

En este sentido, pidió no condenar al show fuera de contexto porque exploró nuevos territorios cuando se hablaba poco de eso como el matrimonio gay o el sexo casual. En este sentido, recordó que en el primer episodio su esposa Carol lo dejó por otra mujer y más adelante él va al casamiento de ambas.

"Tenés que verlo desde el punto de vista de lo que el programa intentaba hacer en ese momento. Soy el primero en decir que quizá algunas cosas eran inapropiadas o insensibles, pero creo que en ese momento mi barómetro estaba bastante bien. Estaba a tono con temas sociales y temas de inequidad", indicó.