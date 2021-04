¿Por qué se corrió el rumor de que Julio Iglesias había muerto?

De su propia boca Julio Iglesias tuvo que salir a desmentir rumores sobre su estado de salud, precisamente de que había muerto. El cantante decidió postear en Instagram qué es lo que le está pasando.

A través de varias imágenes, se pudo ir viendo en los últimos tiempos cómo Julio Iglesias tiene un aspecto un poco deteriorado y mucho más delgado. Además de que lo ayudan dos chicas para ir a bañarse al mar se puede apreciar que el artista tiene diferentes vendas que le dificultan mucho más su andar.

"Siempre ha padecido de dolores de espalda a raíz del accidente que tuvo" es lo que declaró su colaboradora Lydia Lozano. Pero, en estos últimos tiempos "está fatal de dolores".

Julio Iglesias: Rumores de su muerte

La realidad, es que al verse muy poco últimamente, comenzaron –como sucede en más de un famoso- los rumores de su fallecimiento. Ante ello, el cantante decidió salir al cruce de estos rumores y explicar el origen de sus problemas para caminar. Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Siempre pensé que recordar era como dar marcha atrás a mi vida y vivir atado al pasado. Hace dos meses y medio casi me rompo la pierna derecha y el tobillo izquierdo en una caída tonta desde un pequeño puente de mi casa. En este tiempo, que he estado sin poder casi andar y haciendo mis ejercicios de recuperación, me he entretenido dando una vuelta por mi pasado. He visto conciertos con pequeñas historias muy simpáticas que quiero compartir con todas mis gentes. Esta pequeña “grande” historia es una prueba de ese legado increíble que me han dado tantas y tantas gentes con tanto cariño. Gracias, gracias, gracias!".

La frase “Murió Julio Iglesias” se pudo ver circular en las redes durante varias horas entre las tendencias de Twitter, pero no es la primera vez que el cantante es víctima de un "rumor" de este estilo.

Todo fue propagado en internet por malignos cibernautas, explican sus allegados. La noticia se convirtió en viral, pero afortunadamente no es cierta. ¿Por qué se corrió el rumor de que Julio Iglesias había muerto? Por desgracia, es uno más que se unió a las filas de las celebridades que fueron declaradas muertas en "engaños cibernéticos" que siempre circulan en los sitios web de medios.

Sin embargo, podemos asegurar que a sus 77 años el famoso cantante español participará con una canción que claramente deslumbrará a sus fanáticos y lo hará con el talentoso británico, Sting. Entérate los detalles en esta nota.