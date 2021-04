¿Cuál es el plato favorito de Ricky Martin?

Ricky Martin lució un cambio de look en su nueva colaboración con Carlos Vives “Canción Bonita”. Este nuevo single lleva más de 14.4 millones de vistas en la plataforma YouTube. Este hit musical ha sido descripta por sus autores como "una declaración de amor a Puerto Rico".

Ricky sorprendió a sus millones de fanáticos de todo el mundo aclarándose su barba. Complementando su radical cambio de look con lentes de sol oscuros el intérprete de “Livin’ la Vida Loca” y Vives grabaron el videoclip en el icónico bar El Batey y en la zona costera de Piñones pertenecientes al Viejo San Juan de Puerto Rico.

Ricky Martin ha mantenido durante toda su carrera un perfil muy bajo sobre su vida privada, recién hace unos años el también actor comenzó a revelar algunos detalles de su vida sentimental y demás. Una de las preguntas que se realizan su gran cantidad de fans del planetas es ¿Cual es el plato favorito del astro boricua?

En el año 2015, Martin respondió algunas preguntas de sus fans para una entrevista para el sitio BuzzFeed. “¿Cuál es tu comida favorita?” fue la primera de las quince preguntas que le realizaron al latino en dicha ocasión.

Fuente: Instagram Ricky Martin

“Mi comida favorita es la comida de casa, por consiguiente la comida puertorriqueña. Pero la comida cubana me encanta y la comida tailandesa también. No te puedo explicar lo que me gusta la comida española, pero ya que estoy en Europa, también me gusta la comida italiana. ¡Que viva lo internacional!” fue la respuesta del esposo de Jwan Yosef. Luego fue consultado por sus habilidades en la cocina a lo que el “Rey del pop latino contestó con elocuencia: “Yo de hambre no me muero. Yo soy el único que se come mi comida, pero de hambre no me muero”.