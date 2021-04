10 mega estrellas que pasaron por capítulos de Friends

Friends es una de las sitcoms más populares de la historia y en los años que estuvo al aire (1994-2004) arrasaba con picos de audiencia, al punto que sus seis protagonistas ganaban un millón de dólares por episodio. Su éxito era tal que en los 10 años de emisión muchas famosos pasaron por el set como invitados, ya sea interpretando un personaje esencial o solo haciendo una aparición en una breve escena.

Helen Hunt

Helen Hunt es una actriz y cineasta estadounidense, ganadora de los premios Óscar, Globo de Oro y Emmy. Tuvo una breve aparición en Friends, de muy pocos segundos: la actriz ingresa a Central Perk con una amiga y confunde a Phoebe con Úrsula, la hermana gemela de la protagonista que trabaja de camarera y además es estrella porno.

George Clooney y Noah Wyle

George Clooney y Noah Wyle en ese entonces eran los protagonistas de la popular serie médica E.R Emergencias. Rachel y Monica terminan en un hospital y conocen a los atractivos personajes, que también hicieron de médicos en Friends. Los invitan a salir y tienen un episodio divertido en el departamento de Monica, en el que ambos se asustan y no las quieren volver a ver.

Julia Roberts

Julia Roberts es una de las más exitosas actrices en la industria de Hollywood, y no podía faltar en Friends. Allí, interpretó a una ex compañera de colegio de Chandler, Suzie Moss, que cobra su venganza por el bullying que le hizo el protagonista cuando eran adolescentes: lo deja desnudo en el baño de un restaurante.

Ben Stiller

Interpretó a un personaje muy desagradable y maltratador que salía con Rachel, siendo Ross el único que se daba cuenta de esto. Pero nadie le cree y todos piensan que está celoso, hasta que se conoce la verdad. Ben Stiller nació en una familia de actores y tuvo grandes éxitos como "Loco por Mary", "Zoolander", "Los Fockers", "Mi Novia Polly" y más.

Ralph Lauren

No solo actores formaron parte del elenco de Friends. El diseñador Ralph Lauren tuvo una breve aparición de pocos segundos y lo único que dice es "Hola Kim". Su personaje aparece porque Rachel trabaja en la marca y su jefe cree que tienen un vínculo sentimental con Lauren.

Reese Witherspoon

La popular actriz de "Legalmente Rubia" y ganadora del Óscar a Mejor Actriz por "Walk the Line", interpretó a Jill Green, la hermana de Rachel, en dos capítulos. Pero no fue la única vez que trabajó con Jennifer Aniston: actualmente protagonizan la serie The Morning Show y compartieron elenco con Steve Carell en la primera temporada.

Bruce Willis

Ross empieza a salir con Elizabeth, una de sus alumnas, y Bruce Willis interpreta al padre de la joven, que luego se enamora de Rachel y empiezan una relación. En el año 2000, obtuvo un premio Emmy como Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por esta participación y también recibió una nominación en los premios American Comedy de 2001.

Susan Sarandon

La actriz nacida en Nueva York interpretó a la protagonista de una de las series en las que trabaja Joey. Se enamoran, tienen un fugaz romance, pero luego ella consigue otro proyecto y se va del país. Su participación fue en 2001 y por esto, Susan Sarandon ganó una nominación a los premios Emmy como Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia.

Brad Pitt

El dos veces ganador del Óscar apareció un solo capítulo de la serie, al interpretar a un excompañero de Ross de la secundario que era obeso. Rachel, quien le hizo bullying en el colegio, no se acuerda de él y no entiende porqué la trata mal. Cuando le recuerda quién es, le cuenta que junto a Ross crearon un club de personas que odiaban a Rachel, la chica popular.