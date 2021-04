Inesperado conflicto entre Shakira y Piqué

Por un lado, Gerard Piqué que es uno de los futbolistas españoles más reconocidos del mundo y por otro, Shakira, nada más y nada menos que una de cantantes estrellas latina más importantes del mundo. No todo es color de rosa en su vida, también existen conflictos.

Una pareja que cada 2 de febrero festeja su cumpleaños juntos y de forma muy discreta como lo es el resto de su vida privada. En esta última oportunidad la cantante celebró su cumpleaños 44 mientras que el futbolista del Barcelona sus 34.

Por otro lado, están sus hijos Milan (8) y Sasha (6) que viven con las celebridades en un entorno nada común.

¿Cuál es el conflicto entre Shakira y Piqué?

Lo cierto es que si bien los rumores de separación ya circularon más de una vez, Shakira y Piqué siempre salen a demostrar todo lo contrario a través de alguna publicación en sus redes sociales o con apariciones públicas que terminan derribando por completo esas especulaciones.

Cuando se hace referencia al inesperado conflicto de Shakira y Piqué, significa que el último año no fue nada fácil para la cantante debido a que por la pandemia tuvo que suspender todo tipo de evento multitudinario.

Todo eso le afectó directamente a la colombiana con su público y en especial a todos sus shows programados. Sin embargo, cabe destacar que ciertos lanzamientos no cesaron y su última canción, "Girl like me" logró superar las 228 millones de visualizaciones en YouTube y en el resto de todas las redes sociales.

Por otro lado también está Piqué que también tuvo que despedirse de sus rutinas debido a que los estadios con público pasaron a ser postales que ya no se ven en España -y en varios otros lugares del mundo- desde principios de 2020.

Por todo esto y porque tuvieron que imponer nuevas reglas para los niños en la convivencia a la nueva rutina de quedarse en casa, la cantante y el futbolista, tuvieron una vez más algunos cruces inesperados.

Mientras tanto, Gerard en una entrevista indicó que: "Tienes que saber balancear como padres. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca" y agregó:

"Y en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión".

También indicó: "Nuestros hijos viven con una presión excesiva" y eso es lo que hace que Shakira y Piqué se encuentren en constante bailoteo. Mientras agregó:

"Es lo que es, han nacido con eso y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando a fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, ostia, que sientan que tienen estas victorias personales dentro".