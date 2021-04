Roberto Palazuelos reveló por qué no demandó a “Luis Miguel, la serie”

A horas del estreno de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, Roberto Palazuelos participó de una entrevista para el programa televisivo “Ventaneando” y habló sobre su aparición en la biopic bajo el personaje de “Bobby”.

“Retomando cuando me pasó a mí la situación, ahí jurídicamente la situación funciona de esta manera, si utilizan su nombre sin su autorización, no es una cuestión de que: ‘Me debes tanto’… Te vas al tabulador de cuánto generó la serie, que es muy fácil de verlo porque son operaciones fiscales que están a la mano, y entonces se le da un porcentaje de todo. Sí es muy delicado, yo creo que los abogados de ellos lo deben de saber, yo creo que también ya Miguelito tiene muchos problemas como para meterse en más…” indicó Roberto.

“Tuvieron suerte de que por el aprecio que hay, y sobre todo por el gran aprecio que le tengo sobre todo a Miguel Alemán, yo no los demandé, porque si yo los hubiera demandado, yo sí les hubiera bajado varios millones de dólares. Yo me hubiera ido al porcentaje de ventas por no tener una autorización, ellos hubieran dicho: ‘Es que no eres tú, es que es Bobby, no eres tú’. Ah sí, ¿es Bobby? El personaje de Muchachitas, el carrito que explota, yo le presento eso al juez y le presento un par de testigos y los reviento, soy yo…” continuó Roberto Palazuelos.

Además, Palazuelos afirmó que se comunicó con la ex esposa de Luis Miguel: “Tuve una conversación telefónica con ella, la quiero mucho a la Chule, algo así supe, y me dijo que no iban a sacar nada y pues ojalá no le saquen nada si ella no quiere, porque pues si no sí, van a tener un problema ahí…”.

Fuente: Instagram Roberto Palazuelos

Por último, el “Diamante Negro” dejó una advertencia para la productora de la serie éxito de Netflix: “Pero espero que sean inteligentes con Aracely, porque Aracely es una mujer de armas tomar, es una mujer que no se deja, ya hablé con ella y ya me dijo: ‘Si se pasan me los reviento’, y se los van a reventar…”.