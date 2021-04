Marc Anthony: ¿Cúal fue la canción que le dedicó a Jennifer Lopez?

No cabe ninguna de duda de que Marc Anthony es uno de los cantantes más queridos y representativos de la música latina y es por ello que cada vez que se habla de él es viral en las redes sociales como así también en diversos portales de noticias del espectáculos. En esta oportunidad hablaremos de la canción que le dedicó, a su por entonces esposa, Jennifer Lopez.

Un 5 de junio de 2004 Marc Anthony y la cantante Jennifer Lopez contrajeron matrimonio de manera íntima, en la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. En tanto que el 7 de noviembre de 2007, y después de muchos rumores, JLo y Marc confirmaron oficialmente que estaban esperando gemelos. Sin embargo, unos años más tarde, en 2012 se divorciaron ya que ambos alegaron que su relación era insostenible.

Por su parte, durante ese tiempo que vivieron juntos los famosos cantantes, Marc Anthony tuvo un gran gesto de amor al dedicarle una de sus canciones más reconocidas en todo el mundo. Estamos hablando del tema musical "You sang to me". La misma fue lanzada en el año 1999 y es parte de su disco "Marc Anthony".

Pese a que el tema fue lanzado antes de que estuvieran juntos, Marc durante una de las presentaciones en vivo que realizó con su esposa a mediados de la década del '00 se tomó unos minutos para dedicarle este gran éxito musical. Sin lugar a dudas fue un momento que no solo cautivó a JLo si no también a todos sus fanáticos.

Finalmente, hace algunas semanas atrás, se conocieron los nominados para los Latin American Music Awards que se entregarán el próximo 15 de abril en la ciudad de Florida y que será televisado por la señal Telemundo. Justamente uno de los artistas que estará presente será Marc Anthony que competirá en la categoría Artista favorito – tropical.