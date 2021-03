“2003”: la foto retro de Mon Laferte que deslumbró en redes

Mon Laferte brindó una entrevista para la agencia de noticias EFE y mostró todo su amor por la música regional mexicana. La artista trasandina participó del lanzamiento del tema “Se me va a quemar el corazón” junto a la agrupación “Arrolladora Banda del Limón”. La misma ya cuenta con más de 2.2 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube donde fue estrenado hace poco más de un mes.

“Ahora estoy enamorada del regional mexicano. (…) Me da vergüenza decir esto, pero no la conozco tanto. (…) Esto es una colaboración, no soy experta, pero lo que sí sé es que no hay banda de mujeres o por lo menos soy ignorante y no la conozco” indicó Mon sobre esta nueva experiencia.

“Todo empezó porque a uno de los productores del álbum le encanta la música de banda y me dijo ‘oye, esta canción quedaría muy bien con banda’ y él fue el que hizo el contacto. Además hace ya tiempo que La Arrolladora venía buscándome para hacer alguna cosa, entonces ya había como un medio romance” y “La banda tiene una fuerza impresionante, un poder fuerte. Creo que las dos versiones te ponen en dos ‘moods‘ (estados anímicos) diferentes, pero como cantante puedo echar toda la voz. Siento que la música de banda tiene muchísima potencia” amplió Laferte.

En las últimas horas, Mon Laferte compartió una fotografía retro en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a sus fans de las redes sociales. En la misma se puede ver a la oriunda de Viña del Mar, Chile muy joven luciendo una musculosa bordo y el cabello rojizo.

“2003” escribió la reconocida artista para acompañar su añeja imagen. Como era de esperarse su posteo velozmente se llenó de likes y comentarios en tan solo unos minutos en la red de la camarita.