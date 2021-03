La particular confesión de Camilo que generó polémica entre sus fans

Camilo es una de las grandes celebridades del mundo del espectáculo en toda Latinoamérica y esto hace que cada acción que realice el cantante oriundo de Medellín siempre este en la boca de todos. En esta oportunidad, el esposo de Evaluna Montaner realizó una serie de declaraciones en una entrevista donde despertó la atención de propios y extraños.

El intérprete de “Bebé” fue entrevistado por el portal “El Mundo” y fue allí donde el cantante dijo que es un enviado de Dios para hacer música, estos dichos rápidamente generaron polémica en redes sociales. Pero para muchos fans, las declaraciones del artista colombiano no fueron ninguna sorpresa ya que tanto Camilo cómo su familia política, los Montaner, son reconocidos devotos religiosos.

En la nota, Camilo dijo: "Bueno, no sé si tanto como un instrumento entero, pero sí un cablecito, un enviado por Dios para hacer música. En realidad, esto es lo único que verdaderamente me aligera la carga de este éxito: acordarme de quién es verdaderamente la fuente de lo que estoy compartiendo, que es Dios y no yo”.

Además, el creador del hit de “El mismo aire” sostuvo que no le importa tener éxito, ni ser reconocido mundialmente. "Si el motivo por el que haces lo que haces es que necesitas ser el número uno y el más grande de todos, eso sí que es una presión increíble. En mi caso, recuerdo que estoy aquí usado por algo más grande que yo y me doy cuenta de que no importa si te oyen 15 o 15 millones", afirmó Camilo.

Al esposo de Evaluna le llovieron las críticas en las redes sociales por estas manifestaciones pero Camilo prefirió hacer oídos sordos a las opiniones y se encuentra concentrado en seguir promocionando su nuevo material discográfico “Machu Pichu”. Algo que es muy común en el cantante de 27 años es que cada publicación que realiza en sus perfiles sociales y dedicarle palabras a dios en sus descripciones.