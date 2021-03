El reproche de Eugenio Derbez a su hija por no invitarlo a su cumpleaños

Eugenio Derbez y su hija sumaron un nuevo episodio en Instagram. En esta ocasión, fue un particular reproche por parte del comediante de 59 años. ¿El motivo? Aislinn festejó su cumpleaños con amigos y al parecer no invitó a su padre. A continuación, todos los detalles.

Eugenio Derbez: ¿cuál es el reproche que le hizo a su hija?

No es la primera vez que Eugenio Derbez le hace reproches a su hija mayor. Al menos para el común de la gente, el medio que siempre elige es el de las redes sociales.

En más de una ocasión el motivo se debió a las fotos que Aislinn suele subir posando con poca ropa. Sin embargo, ahora se trata de algo bien diferente: la actriz decidió pasar su cumpleaños en la playa sin la presencia de su padre.

Nacida en 1987, Aislinn Derbez cumplió 34 el pasado 18 de marzo. Para festejarlo, decidió ir a pasar una semana a Tulum, Quintana Roo con sus amigos.

A poco de volver, la joven actriz y modelo hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir lo bien que la había pasado. En una historia dijo: “Hoy mi último día y no me quiero regresar nunca. Me quiero quedar aquí a vivir”.



Para nada lento, a los pocos minutos Eugenio Derbez reaccionó a la publicación de su hija y se hizo eco de la misma. ¿De qué manera? Compartiéndola en su propio perfil y agregándole su toque personal.



Propio de un humorista, Eugenio agregó emojis y hasta una versión animada de sí mismo rechazando las intenciones de su hija. Además, escribió: “¡Regrésate ya!”.

Como si fuese poco, a esta publicación sumó una segunda historia en la cual puso “te tenía listo el pastel y tú me cambiaste por Tulum. Y lo que más me dolió es que no me invitaste al hotel Azulik”.



Por último, el artista de 59 años puso: “PD. ¡Ya deja de subir fotos encuerada!”.

Eugenio Derbez y la relación con su hija Aislinn

El de este tono y este tipo de mensajes parece ser un código que comparten padre e hija en las redes sociales. Lo que a simple vista parecería ser un reproche no es más que una demostración de la buena relación que tienen.

Siempre en clave de humor, el intercambio es constante. No obstante, en ocasiones el mensaje es mucho más directo, tal como ocurrió el día del cumpleaños de Aislinn.

En su cuenta, Eugenio Derbez subió una foto en la que se lo ve abrazando a su hija y puso: “Tenía sólo 23 años cuando me enteré que venías en camino. Tenía miedo de convertirme en papá... pero todo cambió cuando te pude abrazar”.

Al mismo tiempo, el comediante agregó: “La frase ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’ en No Se Aceptan Devoluciones, la escribí pensando en ti. Hoy, eres mi maestra, mi primer amor y mi mejor amiga. ¡Feliz cumpleaños, @aislinnderbez!”.