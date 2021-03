Jennifer Lopez se unió a Michelle Obama y le dedicó un sorprendente mensaje en las redes

Claramente una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Hace un largo tiempo la bella latina estaba alojada en República Dominicana donde estaba rodando su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

En tanto que paralelamente a esto JLo es noticia en diferentes portales de noticias del mundo del espectáculo al publicar un mensaje en sus redes sociales apoyando a la esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama. El mismo fue compartido en su cuenta oficial de Instagram y cuenta de dos imágenes con un mensaje que dice lo siguiente:

"The senate must pass the for the people act now. We stand with michelle obama and when we all vote in the fight for equal access to our democracy and an end to voter suppression" (El senado debe aprobar la ley para que el pueblo actúe ahora. Estamos con michelle obama y cuando todos votemos en la lucha por el acceso igualitario a nuestra democracia y el fin de la supresión de votantes).

Por otra parte, sobre este largometraje que se grabó en tierras caribeñas tenemos que decir que no comenzó de la mejor manera, ya que Armie Hammer, abandonó el proyecto tras el escándalo que había protagonizado en las redes. Es por ello que su lugar como coprotagonista fue ocupado por el talentoso actor Josh Duhamel es el reemplazo en el filme que dirige Jason Moore.

En tanto que, musicalmente hablando, recientemente se conocieron los nominados para los Latin American Music Awards que se entregarán el próximo 15 de abril en la ciudad de Florida y que será televisado por la señal Telemundo. Justamente una de las artistas que estará presente será Jennifer Lopez que competirá en la categoría Artista social del año.