Belinda deleitó a todos cantando en 'La Voz Kids'

Tras su interpretación a pedido especial de Camilo, María José y Mau & Ricky -sus colegas en el programa-, Belinda deslumbró y recibió muchos halagos. La cantante demostró que tiene mucho talento, con su interpretación del tema “Nada” en “La Voz Kids”.

El reality show de TV Azteca, “La Voz Kids”, desde hace años busca a los mejores cantantes infantiles. Comenzó con muchas emociones y energía, la canción de apertura fue "Just the way you are" de Bruno Mars.

La interpretaron Belinda, Camilo, Mau & Ricky y María José e inmediatamente los pequeños concursantes provocaron mucha alegría en los coaches. Sin embargo, uno de los momentos más destacados del programa fue cuando Belinda cantó uno de sus éxitos más conocidos con el tema "Nada” de su álbum “Catarsis” y deslumbró a todos.

Belinda deslumbró cantando a capela

La cantante pop finalmente decidió cantar luego de que Camilo le pidiera poder escucharla en vivo. Tras su asombrosa interpretación todos sus colegas no dudaron un segundo en lanzarle una catarata de halagos.

Por su parte María José le dijo: "Increíble" y "¿Ustedes saben cuánto es lo que tendría que pagar alguien por ver eso que acabamos de ver nosotros? Somos afortunados" es lo que dijo también uno de los integrantes Mau & Ricky. Por su lado, Camilo también exaltó sus falsetes y se rindió al talento de la estrella pop.

Así y todo la intérprete de “Amor a primera” también deslumbró con un increíble look. Se la pudo ver a Belinda luciendo un conjunto de pantalón y chamarra corta con pedrería plateada. Todos los detalles en tonos rojos de lentejuela combinaban con el muñeco negro que llevó y tuvo a lo largo de todo el programa.

Llevó el cabello suelto con dos trenzas a los costados y un maquillaje bastante ligero, a excepción del llamativo labial rojo que sí destacó su bello rostro.

Vale recordar que Belinda comenzó su carrera a los 12 años con un talento indiscutible. Si quieres revivir sus canciones y grandes éxitos en esta nota la mexicana cuenta cómo fue su larga carrera musical.

Los anticipos de Belinda en Netflix

Son 5 anticipos donde la cantante mexicana está muy emocionada por comenzar en su tierra natal y ya dio a conocer detalles inesperados. Entre ellos, está la nueva producción "Bienvenidos a Edén